Koncert v Bruseli pripomenul 20. výročie vstupu Slovenska do EÚ a NATO

Brusel 2. februára (TASR) – Novoročný koncert Slovenskej republiky v Bruseli, ktorý sa vo štvrtok večer konal v koncertnej sieni Flagey, potešil početnú slovenskú komunitu a pozvaných hostí z diplomatického prostredia. Bol zároveň pripomienkou 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ a NATO, informuje bruselský spravodajca TASR.



Tradícia slovenských kultúrnych podujatí pokračovala v poradí už 18. ročníkom. Dva roky sa koncert nekonal kvôli pandémii koronavírusu.



Záštitu nad kultúrnym podujatím prevzali výkonný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, stála predstaviteľka SR pri EÚ Petra Vargová, veľvyslanec SR pri NATO Peter Bátor a generálny konzul SR v Belgicku Andrej Michalec.



Ľubomír Bajaník, už tradičný moderátor týchto podujatí, zdôraznil, že od roku 2004, keď sa Slovensko stalo členom EÚ aj NATO, sa Slováci pôsobiaci v Bruseli každý rok tešia prehliadke slovenskej kultúry.



Na význam 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ a NATO vo svojich prejavoch upozornili veľvyslankyňa Vargová aj podpredseda eurokomisie Šefčovič, ktorý bol pri vstupe do Únie vedúcim Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a už 20 rokov priamo ovplyvňuje formovanie európskej politiky.



Tohoročnú škálu známych pesničiek z operného prostredia zabezpečili tenor Otokar Klein a husľový virtuóz Dalibor Karvay v sprievode klaviristu Daniela Buranovského. Spevák Pavol Hammel so svojimi pesničkami pripomenul krajanom už klasické hity slovenskej popovej scény. Spevácky zbor Lúčnica pod vedením dirigentky Eleny Matušovej potvrdil aj v Bruseli svoju vyspelú spevácku techniku. Tanečný súbor Ako doma, zložený z krajanov žijúcich a pôsobiacich v Belgicku, ukázal, že slovenskému folklóru sa darí aj ďaleko od domova.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)