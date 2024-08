Koncerty Taylor Swiftovej vo Viedni zrušili pre hrozbu útokov

Viedeň 7. augusta (TASR) - Organizátori zrušili všetky tri koncerty americkej speváčky Taylor Swiftovej, ktoré sa mali tento týždeň konať vo Viedni. Oznámili to krátko po tom, ako rakúska polícia informovala o zadržaní dvoch osôb podozrivých z plánovania útokov na podujatia vo Viedni a okolí, píše TASR podľa agentúry AP.



Swiftová mala vo štvrtok, piatok aj sobotu vystúpiť na viedenskom Štadióne Ernsta Happela, a to v rámci svojho turné Eras Tour. "V záujme bezpečnosti všetkých, nemáme inú možnosť, ako zrušiť tieto tri plánované koncerty," informovala v stredu večer na Instagrame spoločnosť Barracuda Music, ktorá koncerty organizovala. Zároveň avizovala, že za nakúpené vstupenky divákom vráti peniaze do desiatich pracovných dní.



Rakúska polícia predtým informovala, že zadržala dvoch domnelých extrémistov, z ktorých jeden zrejme plánoval útok na podujatie v oblasti Viedne.



V Ternitzi v spolkovej krajine Dolné Rakúsko bol zadržaný 19-ročný muž, ktorý je občanom Rakúska. V rámci zásahu bola preventívne evakuovaná aj časť domova dôchodcov a ďalšie nehnuteľnosti. Ďalšieho podozrivého muža zadržali vo Viedni, o jeho identite nie je zatiaľ nič známe. Portál však oe24.at uviedol, že má 18 rokov. Obaja muži sú údajne členmi jednej rodiny pochádzajúcej zo Severného Macedónska.



Na základe doterajšieho vyšetrovania sa radikalizovali pod vplyvom internetu. Podľa polície mladík zadržaný v Ternitzi prisahal nedávno vernosť teroristickej organizácii Islamský štát. V jeho byte sa našli chemické látky, ktoré sa analyzujú. V príprave útokov sa mal zamerať práve na zmienené koncerty Swiftovej vo Viedni.