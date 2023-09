Koncesionárske poplatky v Česku sa zrejme zvýšia

Praha 5. septembra (TASR) - Koncesionárske poplatky sa v Česku zrejme zvýšia. Počíta s tým návrh takzvanej veľkej mediálnej novely, na ktorom sa zhodla vládna koalícia. Rozšíriť by sa mal aj okruh platiteľov, a to na každého, kto vlastní zariadenie schopné prijímať vysielanie verejnoprávnych médií. V utorok to oznámil český minister kultúry Martin Baxa s tým, že pri navyšovaní financií verejnoprávnym médiám nechceli ísť cestou platieb zo štátneho rozpočtu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ak návrh novely prejde, televízny poplatok sa zvýši o 25 korún na 160 korún (približne 6,60 eur) mesačne a rozhlasový poplatok vzrastie o desať korún na 55 korún (približne 2,30 eur) mesačne. Zmena podľa neho povedie k udržateľnosti kvalitných verejnoprávnych médií.



Baxa pripomenul, že koncesie za Českú televíziu sa nezvyšovali 15 rokov a reálna hodnota súčasného 135-korunového poplatku je podľa výpočtov expertov 72 korún. Poplatok za rozhlas sa nezvyšoval 18 rokov, jeho reálna hodnota tak podľa slov ministra klesla o polovicu.



Kľúčové podľa Baxu je, že verejnoprávne médiá v Česku poctivo a zodpovedne napĺňajú verejnú službu, ktorá vychádza za zákona. Majú vysokú sledovanosť a počúvanosť, širokú ponuku a všestranné spektrum divákov a poslucháčov, vysokú kvalitu a dôveryhodnosť. Aby sa ich kvalita nielen zachovala, ale aj rozšírila, považujú v koalícii za nevyhnutné zvýšiť príjmy verejnoprávnych médií. Riešením majú byť práve vyššie koncesionárske poplatky.



"Nechceme ísť cestou platieb zo štátneho rozpočtu. (Koncesionárske) poplatky sú predvídateľné, transparentné a nezávislé od politickej situácie," povedal Baxa s tým, že poplatkový systém je osvedčený a funkčný.



Navrhujú tiež rozšíriť okruh platcov. Po novom by sa malo platiť za každé zariadenie, ktoré môže prijímať a reprodukovať rozhlasové alebo televízne vysielanie (napríklad smartfóny a tablety). Ak bude v domácnosti takých zariadení viac, poplatok bude len jeden.



Koalícia si je podľa slov ministra vedomá, že rokovania o návrhu novely budú dlhé. Vládne strany rátajú s jej účinnosťou od začiatku roka 2025, keď už predpokladajú v Česku priaznivejšiu ekonomickú situáciu. Návrh novely teraz zamieri do medzirezortného pripomienkového konania, potom na rokovanie vlády a následne do Poslaneckej snemovne.