Koncom roka začne vychádzať francúzska verzia časopisu TIME

Paríž 16. júna (TASR) - Koncom tohto roka začne vychádzať francúzska verzia amerického časopisu TIME. Pôjde o prvú zahraničnú licencovanú edíciu tohto magazínu v jeho vyše 100-ročnej histórii, informuje tlačová agentúra AFP.



Francúzska mediálna skupina 360BusinessMedia bude vydávať 200-stranovú štvrťročnú verziu časopisu, ktorá bude kombinovať „pôvodný obsah vo francúzštine“ a vybrané články z americkej edície. Redakčný tím bude zostavený „v najbližších mesiacoch“ pred uvedením francúzskej verzie a webovej stránky koncom roka 2025, uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Osobnosť roka - ocenenie, ktoré časopis so sídlom v New Yorku udeľuje od roku 1927 - bude rovnaká v americkom aj francúzskom vydaní. Francúzska verzia časopisu TIME bude mať náklad 100.000 kusov a okrem Francúzska sa bude distribuovať aj v Belgicku, Luxembursku, Švajčiarsku a Monaku. Spoločnosť 360BusinessMedia už vydáva francúzsku edíciu ďalšieho významného amerického časopisu Forbes.



Magazín TIME číta v tlačenej a digitálnej podobe dovedna viac než 120 miliónov ľudí. Časopis, charakteristický svojím červeným lemovaním titulnej strany, založili v roku 1923. Do roku 2020 vychádzal ako týždenník, od roku 2020 je z neho už dvojtýždenník. Náklad americkej edície je zhruba milión výtlačkov.