Kondolencie kráľovnej zaslali írsky premiér aj šéfka škótskej vlády

Londýn/Dublin 9. apríla (TASR) - Kondolencie britskej kráľovnej Alžbete II. zaslal v súvislosti s piatkovým úmrtím jej manžela princa Philipa aj írsky premiér Micheál Martin. Informovala o tom agentúra AFP.



"Naše myšlienky a modlitby sú v tomto čase pri kráľovnej Alžbete a obyvateľoch Spojeného kráľovstva," uviedol Martin. Manželská dvojica navštívila Írsko v roku 2011. Išlo o prvú cestu britského monarchu do Írska za posledných 100 rokov, ktorá sa považovala za kľúčový okamih zmierenia medzi oboma krajinami.



Medzi prvými osobami, ktoré kráľovskej rodine kondolovali, bol i šéf britskej Labouristickej strany Keir Starmer. Pripomenul dlhý zoznam princovej činnosti vo verejnej službe - najprv v námorníctve počas druhej svetovej vojny a neskôr desaťročia trvajúcu službu krajine ako vojvoda z Edinburghu.



"Bude sa naňho spomínať predovšetkým za jeho mimoriadnu vernosť a oddanosť kráľovnej," uviedol Starmer vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP. "Po jej boku stál viac ako sedem desaťročí. Ich manželstvo bolo symbolom sily, stability a nádeje, a to aj keď sa v poslednom období svet počas pandémie (COVID-19) zmenil," dodal s tým, že ich zväzok inšpiroval milióny ľudí nielen v Británii.



Bývalý britský premiér Tony Blair ocenil podľa agentúry AFP Philipa za jeho "predvídavosť, odhodlanie, odvahu" a tiež úsilie v oblasti ochrany životného prostredia a podpory charitatívnej práce.



Škótska premiérka Nicola Sturgeonová na sociálnej sieti napísala: "Posielam moje osobné a najhlbšie kondolencie - a tiež kondolencie škótskej vlády a obyvateľov Škótska - Jej Veličenstvu kráľovnej a jej rodine".



Dosiaľ neboli zverejnené nijaké oficiálne detaily ohľadom pohrebu vojvodu z Edinburghu, píše stanica Sky News. V súlade s jeho prianím by sa mal uskutočniť kráľovský, a nie štátny pohreb. O konečných plánoch rozhodne v nadchádzajúcich dňoch kráľovná.