Konecký: Úspech summitu NATO závisí aj od pražskej schôdzky ministrov

Praha 23. mája (TASR) - Úspech júlového summitu Severoatlantickej aliancie vo Washingtone bude závisieť aj od priebehu neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín NATO, ktoré sa budúci týždeň uskutoční v Prahe. Hlavnou témou bude Ukrajina. Novinárom to vo štvrtok povedal vrchný riaditeľ sekcie bezpečnostnej a multilaterálnej politiky na Ministerstve zahraničných vecí (MZV) ČR David Konecký, informuje pražská spravodajkyňa TASR.



Konecký podotkol, že tento formát je v Aliancii novinkou, zatiaľ sa uskutočnil len dvakrát – v Nemecku a Nórsku. Schôdzka je podľa neho špecifická tým, že nemá žiadnu agendu a nebude mať ani žiaden formálny výstup. Ministri sa teda na ničom oficiálne nedohadujú ani nič neodsúhlasia.



"Tento formát umožňuje diskusiu medzi ministrami, ktorá prebieha vo veľmi diskrétnom kruhu. Bude tam minimum ľudí, ktorí ministrov sprevádzajú. Môžu teda hovoriť aj o veľmi citlivých veciach, o ktorých by na formálnom rokovaní nediskutovali," priblížil Konecký. Aj spôsob riadenia debaty preto bude podľa neho veľmi špecifický.



Podľa informácií TASR bude na rokovanie v najužšom formáte v miestnosti vytvorený zo stoličiek kruh a medzi politikmi nebude žiaden stôl. Okrem Stoltenberga a ďalšej osoby tam budú len ministri.



Politici sa stretnú budúci štvrtok na Pražskom hrade, kde ich čaká spoločenský program. Ešte predtým bude predseda českého Senátu hostiť diskusiu s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom a šéfom českej diplomacie Janom Lipavským. Na hrade bude potom podľa Černínskeho paláca príležitosť na neformálne rozhovory ministrov aj o témach, na ktoré by inak nemali priestor.



Hovorca rezortu Daniel Drake podotkol, že výsledkom týchto neformálnych rokovaní bývajú rôzne spoločné iniciatívy ministrov, na ktorých sa počas neformálnych rozhovorov dohodnú. Na oficiálnych stretnutiach na to podľa neho nie je priestor.



V piatok predpoludním čaká ministrov hlavná schôdzka v Černínskom paláci. Jej priebeh potom zhodnotí generálny tajomník, Lipavský a tiež americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Témou bude okrem Ukrajiny aj dôležitosť vynakladania najmenej dvoch percent HDP zo strany každej členskej krajiny na obranu a tiež rozširovanie vzťahov Aliancie v Indopacifiku.



Konecký dodal, že schôdzka má pre ČR veľký význam. Česko chce podľa jeho slov ukázať, že sa chce aktívne podieľať na politickom riadení Aliancie a je pripravené do toho aj investovať. Pre krajinu je to podľa jeho slov tiež potvrdením, že je spoľahlivým členom Aliancie, ktorý má v tejto chvíli bezprecendentne silné záruky svojej bezpečnosti.