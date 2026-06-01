Konečné výsledky volieb na Malte potvrdili víťazstvo labouristov
Autor TASR
Valletta 1. júna (TASR) — Vládnuca Labouristická strana (MLP) zvíťazila v sobotňajších predčasných parlamentných voľbách na Malte, čím pripravila pôdu pre druhé funkčné obdobie premiéra Roberta Abelu po sebe. Podľa oficiálnych výsledkov získala 51,8 percenta hlasov, kým opozičná konzervatívna Nacionalistická strana (PN) dostala 44,7 percenta. Informovala o tom agentúra DPA.
Abela, ktorý v pondelok opäť zloží prísahu do rúk prezidentky Myriam Spiteri Debonovej, označil výsledok za „historické víťazstvo“.
Po oznámení výsledkov prepukli na Malte oslavy, podporovatelia MLP sa zhromaždili pri sídle strany v meste Hamrun.
Líder PN Alex Borg uznal porážku a Abelovi telefonicky zagratuloval. Tento 30-ročný právnik a držiteľ titulu Mr World Malta z roku 2020 postavil svoju kampaň na potrebe politickej zmeny a zlepšení infraštruktúry.
Účasť voličov dosiahla viac ako 87 percent, čo na Malte nie je nezvyčajné.
Abela je pri moci od januára 2020, keď jeho predchodca Joseph Muscat odstúpil v dôsledku politickej krízy vyvolanej vraždou investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. Podľa správy Rady Európy z roku 2025 Malta stále zaostáva v boji proti korupcii, hoci táto téma v predvolebnej kampani nezohrávala významnú úlohu.
Abela vyhlásil voľby o rok skôr, než bolo plánované. Zdôvodnil to geopolitickými neistotami a potrebu nového mandátu. MLP, ktorá vládne od roku 2013, v kampani zdôrazňovala ekonomický rast – ekonomika Malty vlani vzrástla o štyri percentá – a sľubovala stabilitu.
Napriek nízkej pôrodnosti sa počet obyvateľov Malty v priebehu desaťročia zvýšil takmer o 30 percent, najmä vďaka imigrácii. To podnietilo stavebný boom, čo viedlo k zintenzívneniu dopravy a tlaku na verejné služby.
