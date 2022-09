Konečné výsledky volieb potvrdili jasnú väčšinu pre taliansku pravicu

Rím 27. septembra (TASR) - Krajne pravicová strana Bratia Talianska (FdI) získala predčasných parlamentných voľbách 26 percent hlasov voličov a ňou vedená centristicko-pravicová koalícia bude mať v parlamente jasnú väčšinu. Vyplýva to z konečných výsledkov nedeľňajšieho hlasovania, ktoré v utorok zverejnilo talianske ministerstvo vnútra.



Správu o tom agentúra TASR prevzala z agentúry AFP.



Strana Liga vedená Matteom Salvinim (LSP), ktorá je známa svojou antiimigračnou politikou a je blízkym spojencom FdI a jej líderky Giogie Meloniovej, získala vo voľbách do dolnej komory parlamentu 8,8 percenta hlasov.



Pravicová strana Vpred Taliansko (FI) bývalého premiéra Silvia Berlusconiho si svojimi volebnými výsledkami v snemovni zabezpečila 8,1 percenta mandátov.



Spolu s menšou stranou, ktorá reprezentuje menej ako jedno percento hlasov, si táto pravicová koalícia v dolnej komore parlamentu zaistila 43,8 percenta hlasov.



S hlasmi Talianov v zahraničí a v dvoch nezávislých regiónoch má koalícia napokon jasnú väčšinu: v podobe 237 mandátov v 400-člennej snemovni a 115 kresiel v 200-člennej hornej komore, Senáte.



Hlavný súper centristicko-pravicovej koalície, stredoľavá Demokratická strana (PD), získala podporu 19 percent voličov a spolu so svojimi menšími ekologickými ľavicovými spojencami bude mať v snemovni 84 poslancov a 44 senátorov.



Hnutie piatich hviezd (M5S) získalo 15,4 percenta hlasov a do dolnej snemovne tak deleguje 52 svojich zástupcov a v hornej komore jej pripadlo 28 mandátov.



Centristická aliancia Akcia (AZ) na základe zisku 7,8 percenta hlasov obsadí v dolnej komore 21 kresiel a v Senáte bude mať deväť zástupcov.



Zvyšné mandáty pripadnú menším stranám, spresnila AFP.