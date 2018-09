Konferencia biskupov Nemecka zverejnila správu o sexuálnom zneužívaní

Správa, ktorú si objednala katolícka cirkev a vypracovali ju odborníci z univerzít v Giessene, Heidelbergu a Mannheime, unikla do nemeckých magazínov Der Spiegel a Die Zeit už začiatkom septembra.

Fulda/Berlín 25. septembra (TASR) - Konferencia biskupov Nemecka (DBK) v utorok oficiálne zverejnila správu o sexuálnom zneužívaní v katolíckej cirkvi. Katolícki duchovní podľa nej v rokoch 1946-2014 zneužili 3677 maloletých, informovala agentúra AP.



Správa, ktorú si objednala samotná katolícka cirkev a vypracovali ju odborníci z univerzít v Giessene, Heidelbergu a Mannheime, unikla do popredných nemeckých magazínov Der Spiegel a Die Zeit už začiatkom septembra, teda pred jej oficiálnym zverejnením. Oficiálne zverejnená správa potvrdzuje fakty publikované týmito médiami.



V jej závere sa totiž píše, že vyše polovica obetí bola vo veku do 13 rokov a väčšinou išlo o chlapcov. Správa ďalej uvádza, že každý šiesty prípad sa týkal znásilnenia a sexuálneho zneužívania sa dopustilo najmenej 1670 kňazov, pričom asi 969 obetí zneužívania boli miništranti. V dokumente sa tiež konštatuje, že skutočné počty obetí zneužívania sú pravdepodobne oveľa vyššie.



Cirkev bola po preniknutí správy do médií kritizovaná okrem iného i pre nedostatok transparentnosti. Odborníci, ktorí správu vypracovali, totiž vo svojich záveroch píšu, že existujú dôkazy, že s niektorými spismi sa manipulovalo alebo boli zničené, mnohé prípady vôbec neboli posunuté justícii a že niekedy podozrivých zo zneužívania - predovšetkým kňazov - premiestnili do inej diecézy bez toho, aby bola o ich minulosti informovaná príslušná kongregácia.



Predseda DBK kardinál Reinhard Marx sa ospravedlnil za "zlyhanie" katolíckej cirkvi i celkovú bolesť, ktorú zneužívanie spôsobilo. "Príliš dlho bolo v tejto cirkvi zneužívanie popierané, ignorované a ututlávané. Žiadam o odpustenie za toto zlyhanie i všetku bolesť, ktorú spôsobilo," povedal podľa agentúry DPA Marx na jesennom zasadnutí konferencie biskupov v nemeckom meste Fulda. "Potrebujeme odvahu a silu na nový začiatok, a vyslanie nových signálov, aby nám ľudia znovu mohli dôverovať," povedal ďalej.



Obete zneužívania si podľa Marxa zaslúžia "spravodlivosť" a cirkev sa s nimi musí snažiť o dialóg. "Je našou povinnosťou pozrieť sa na tieto temné miesta, pochopiť a vyvodiť dôsledky," dodal.



Jeho slová podľa DPA čiastočne zopakoval i pápež František, ktorý sa k širšej problematike zneužívania v cirkvi vyjadril počas svojej návštevy Estónska. Pápež v utorok povedal, že mladých ľudí katolícka cirkev od seba odradzuje sexuálnymi a finančnými škandálmi.



"Sú pobúrení sexuálnym a ekonomickými škandálmi, ktoré sa nestretli s jasným odsúdením, našou nepripravenosťou skutočne oceniť životy a senzitivitu mladých," dodal.