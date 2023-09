Konferencia biskupov Švajčiarska chce vytvoriť tribunál pre duchovných

Ženeva 23. septembra (TASR) - Konferencia biskupov Švajčiarska v sobotu oznámila, že plánuje vytvoriť tribunál, ktorý bude súdiť duchovných porušujúcich cirkevné právo. Ako informovala agentúra AFP, k oznámeniu prišlo po šokujúcom odhalení sexuálneho zneužívania v rímskokatolíckej cirkvi vo Švajčiarsku.



Skupina akademikov z Univerzity v Zürichu minulý týždeň zverejnila štúdiu, ktorá poukázala na takmer 1000 obetí pohlavného zneužívania a na rozsiahle úsilie cirkvi tieto prípady utajiť.



Konferencia biskupov Švajčiarska, ktorá si zmienenú správu objednala, vo vyhlásení uviedla, že je z týchto zistení "zničená". Uviedla, že stanovila konkrétne opatrenia zamerané na posilnenie záruk a pomoci s cieľom zabezpečiť, aby boli obete vypočuté a spolu so svojimi rodinami dostali podporu.



Medzi kľúčové opatrenia patrí aj "vytvorenie cirkevného trestného a disciplinárneho tribunálu". Súd by sa mal zaoberať sankciami voči členom katolíckej cirkvi, ktorí porušujú cirkevné právo.



Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že okrem plánovaného tribunálu Konferencia biskupov Švajčiarska pracuje aj na vytvorení strediska, ktoré bude prijímať a zhromažďovať výpovede obetí zneužívania.



Štúdia odhalila, že od roku 1950 sa stalo obeťou 921 osôb. Podľa prvotných zistení 74 percent obetí tvorili deti, pričom zneužívania sa dopustilo celkovo 510 ľudí, takmer všetci boli muži. Viac ako polovica obetí boli muži alebo chlapci a takmer 40 percent ženy alebo dievčatá.



Väčšinu prípadov neohlásili a niektoré dokumenty obsahujúce informácie zničili. Vedci tiež zistili, že "cirkevní vedúci predstavitelia väčšinu prípadov pohlavného zneužívania analyzovaných do roku 2000 ignorovali, zatajovali alebo zľahčovali".