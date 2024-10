Vedci: Živočíchy Antarktídy a Južného oceánu sú čoraz ohrozenejšie

Sydney 14. októbra (TASR) - Živočíchy žijúce na Antarktíde a v okolitom Južnom oceáne sa stávajú čoraz ohrozenejšími, uvádza správa zverejnená na každoročnom zasadnutí Komisie pre zachovanie živých morských zdrojov Antarktídy (CCAMLR), ktoré sa koná v Austrálii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Riziká vyplývajú z bezprecedentných teplotných anomálií týkajúcich sa častejších vĺn horúčav a dramatického úbytku morského ľadu, uviedla Antarktická a juhooceánska koalícia (ASOC). Podľa nej zmeny zasiahli najmä východnú Antarktídu - vedci pritom dlho považovali túto oblasť za menej zraniteľnú voči zmene klímy v porovnaní so západnou Antarktídou alebo Arktídou.



V správe sa uvádza, že tlak na región sa naďalej zvyšuje aj v dôsledku nadmerného rybolovu, mikroplastov a cestovného ruchu.



ASOC preto vyzvala CCAMLR, aby prijala potrebné opatrenia. Je načase, aby CCAMLR, ktorá v pondelok začala svoje každoročné zasadnutie v austrálskom meste Hobart, "plnila svoju úlohu správcu antarktického morského života", uviedla ASOC.



Tohtoročné 43. zasadnutie CCAMLR sa zaoberá potenciálnym vymedzením niekoľkých chránených morských oblastí (MPA), čo už dlhodobo žiada Nemecko i ďalšie krajiny.



"Rozhodnutia prijaté na tomto zasadnutí CCAMLR môžu určiť budúcnosť Južného oceánu - a našej planéty," povedal výkonný riaditeľ združenia na ochranu životného prostredia Deutsche Umwelthilfe (DUH) Sascha Müller-Kraenner.



Vo východnej Antarktíde, vo Weddellovom mori a vo vodách Antarktídy by sa tak vytvorili celkovo štyri chránené oblasti. Tento región je domovom tučniakov, tuleňov a veľrýb, ktoré sú čoraz ohrozenejšie.



S týmto krokom však už roky nesúhlasia Čína a Rusko, ktorých súhlas je nevyhnutný, podobne ako súhlas ostatných členských štátov.



Komisia sa už v roku 2009 dohodla na vytvorení systému chránených morských oblastí v Južnom oceáne. Odvtedy sa však vytvorili len dve zo šiestich plánovaných.



Od roku 2016 sú rokovania zväčša na mŕtvom bode. "Je najvyšší čas, aby vlády členských štátov CCAMLR dohnali tempo zmien na Antarktíde a globálne záväzky na ochranu oceánu," apeloval poradca pre oceánsku politiku z organizácie Greenpeace International.



Doteraz je chránených len približne osem percent svetových oceánov. Cieľom je chrániť 30 percent, a to do roku 2030.



CCAMLR bola založená v roku 1980 a zahŕňa 26 štátov a EÚ.