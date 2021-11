Konferencia o budúcnosti EÚ bude prijímať pripomienky občanov do jari

Brusel 5. novembra (TASR) – Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie.



Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.



Medzi kategórie, ku ktorým sa môžu ľudia vyjadriť, patria zmena klímy, zdravie, ekonomika, právny štát, digitálna transformácia, európska demokracia, migrácia a vzdelávanie. Existuje však aj sekcia "iné nápady", kde môžu ľudia napísať svoje pripomienky, ktoré nepatria k žiadnej z vyššie spomenutých tém.



Zaregistrovaní užívatelia majú zároveň prístup k nápadom a pripomienkam iných ľudí, ku ktorým môžu pridať svoj vlastný komentár a ďalej o nich diskutovať.



Užívatelia majú možnosť v rámci konferencie tiež organizovať vlastné podujatia, ktoré môžu byť aj čisto virtuálne. Webová stránka CoFoE momentálne eviduje viac ako 300 podujatí po celom svete.



Na Slovensku v súčasnosti nie je naplánované žiadne podujatie, v susedných krajinách sa ich však do jari 2022 uskutočnia desiatky. V krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) sa uskutočnia podujatia napríklad o udržateľnej móde, klimatickej kríze, svetelnom znečistení, občianskej spoločnosti, migrácii a ďalších témach.



V rámci konferencie zasadli na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu štyri občianske panely. Na diskusiách v každom z nich sa zúčastnilo zhruba 200 náhodne vybraných občanov členských štátov EÚ, ktorí mali príležitosť osobne diskutovať o vybraných témach a následne vypracovať konkrétne odporúčania týkajúce sa budúceho smerovania Európy.



Prvý občiansky panel sa zameral na silnejšie hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť, zamestnanosť a vzdelávanie, mládež, kultúru, šport a digitálnu transformáciu. Druhý panel bol orientovaný na európsku demokraciu, hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť. Tretí panel bol venovaný klimatickým zmenám, environmentálnym problémom a novým zdravotným výzvam pre EÚ. Štvrtý panel sa zaoberal migráciou a úlohou EÚ vo svete.



Každý z týchto štyroch panelov zasadne do jari 2022 ešte dvakrát. Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová tento týždeň zdôraznila, že eurokomisia sa bude riadiť závermi konferencie.



Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov, pripomína EK.