Konferencia o budúcnosti Európy: Odobrili platformu pre debaty občanov

Brusel 8. apríla (TASR) - Výkonná rada pripravujúca Konferenciu o budúcnosti Európy podporila vznik viacjazyčnej digitálnej platformy, ktorá umožní občanom zo všetkých krajín EÚ zapojiť sa do debát o budúcnosti Európy. Oznámila to vo štvrtok Európska komisia (EK).



Vďaka novej viacjazyčnej digitálnej platforme budú mať od 19. apríla občania krajín Únie možnosť vyjadriť svoje stanovisko k akejkoľvek téme, ktorú považujú za dôležitú pre budúcnosť EÚ.



Na úrovni EÚ tak prvýkrát dostanú Európania možnosť prezentovať svoje návrhy, komentovať nápady iných, vytvárať udalosti a zúčastňovať sa na ostatných podujatiach.



Digitálna platforma bude ústredným bodom konferencie, ktorá by mala trvať okolo dvoch rokov. Bude tiež miestom, kde sa budú zhromažďovať a zdieľať všetky príspevky z konferencie, vrátane decentralizovaných podujatí, panelov z debát európskych občanov a plenárnych zasadnutí konferencie.



Výkonná rada jej vznik odobrila v stredu a zároveň sa v tento deň dohodla aj na svojich pracovných metódach a prípravách na oficiálne otvorenie zmienenej konferencie, ktoré sa uskutoční 9. mája - v deň Európy.



Spustenie digitálnej platformy poskytne občanom EÚ jedinečný priestor na účasť na konverzáciách a debatách v celej Európe, uviedla Podpredsedníčka EK pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová, ktorá je jednou zo spolupredsedníčok výkonnej rady. "Umožní občanom zdieľať svoje nápady, obavy, nádeje a sny vo všetkých úradných jazykoch Únie," dodala.



Belgický europoslanec Guy Verhofstadt, spolupredseda výkonnej rady za Európsky parlament odkázal, že aj vďaka digitálnej platforme bude možné zabezpečiť, aby sa nápady Európanov premietli do analýz a záverov konferencie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)