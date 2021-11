Konferencia o klíme v Glasgowe môže byť dosiaľ najväčšou

Glasgow 6. novembra (TASR) – Prebiehajúca konferencia OSN o zmene klímy (COP26) v škótskom Glasgowe by napriek všetkým prekážkam súvisiacim s koronakrízou mohla byť dosiaľ najväčším takýmto podujatím svetovej organizácie.



K tomuto záveru dospeli novinári zo spravodajského webu Carbon Brief, zameraného na klimatické otázky, po vyhodnotení nahlásenej účasti, informovala v sobotu agentúra DPA.



Oficiálne sa na COP26 zaregistrovalo 39.509 delegátov, čo je takmer dvojnásobne viac ako pri poslednej klimatickej konferencii z roku 2019 v Madride. Skutočný počet účastníkov by mohol byť napokon nižší, keďže niektoré delegácie – napr. z Afganistanu, Samoy či Vanuatu – do Glasgowa neprišli. Rozdiel oproti dosiaľ najväčšej konferencii zmluvných strán (COP) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy z roku 2015 v Paríži s 30.372 účastníkmi je napriek tomu výrazný.



Najväčšie delegácie tento rok nahlásili Brazília (479), Turecko (376), Konžská demokratická republika (373), Ghana (337) a Rusko (312). Rekordný je aj počet 3781 akreditovaných novinárov.



Vysoký počet účastníkov v spojení s prísnymi kontrolami súvisiacimi s pandémiou je podľa pozorovateľov tiež dôvodom miestami mimoriadne dlhých radov ľudí čakajúcich na vstup do konferenčného centra.