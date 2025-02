Konferencia OSN o biodiverzite v Ríme skončila dohodou o financovaní

Rím 28. februára (TASR) - Delegáti z takmer 200 krajín dospeli na Konferencii OSN o biodiverzite (COP16) v Ríme vo štvrtok tesne pred polnocou k dohode na finančnom pláne ochrany prírody a biodiverzity do roku 2030, píše TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.



Dosiahnutím krehkého kompromisu vo finančných otázkach prekonali vyspelé i rozvojové krajiny neúspech svojho novembrového summitu v kolumbijskom Cali, kde k takejto dohode nedospeli.



Štvrtková dohoda - dosiahnutá v posledných minútach obnovenej konferencie COP16 v Ríme - načrtáva ďalší postup v oblasti financovania v nadväznosti na prelomovú dohodu z kanadského Montrealu z roku 2022. Tá obsahuje 23 opatrení na zastavenie a zvrátenie zhoršovania stavu prírody vrátane ochrany minimálne 30 percent rozlohy svetovej pevniny a morí do roku 2030.



Už v Cali mali delegáti za úlohu vypracovať detailný plán, ako zvýšiť financovanie potrebné na dosiahnutie cieľov stanovaných v montrealskej dohode. Hlavným sporným bodom, ktorý však zabránil úspechu vtedajšieho takmer dvojtýždňového summitu, boli spôsoby nasmerovania finančnej podpory z bohatších do chudobnejších krajín.



Obnovená konferencia COP16, ktorá sa od utorka do štvrtka konala v sídle Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme, si vytýčila pre nadchádzajúce roky v týchto otázkach dva hlavné smery činnosti, a síce nájsť miliardy dolárov potrebné na ďalšie financovanie podpory biodiverzity a tiež rozhodnúť, ktoré inštitúcie tieto prostriedky poskytnú.



Krajiny sa už skôr dohodli, že do roku 2030 poskytnú na ochranu prírody dovedna 200 miliárd dolárov ročne, zahŕňajúcich príspevok 30 miliárd dolárov ročne od bohatších pre chudobnejšie krajiny, uvádza AFP. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predstavovala v roku 2022 celková suma vynaložená na tieto účely len 15 miliárd dolárov.



Štvrtková dohoda COP16 sa považuje za úspech. Rokovania v Ríme však boli vnímané aj ako predzvesť ďalšej medzinárodnej spolupráce v týchto otázkach vo všeobecnosti, uvádza AFP. Konali sa v čase vyhrotených vzťahov vrátane obchodných sporov či znižovania zahraničnej pomoci poskytovanej USA, ku ktorému pristúpil americký prezident Donald Trump po svojom januárovom návrate do Bieleho domu. Washington na COP16 v Ríme nevyslal nijakého zástupcu.



Kolumbijské vlaňajšie a zhruba dvojtýždňové rokovania COP16 sa v sobotu 2. novembra 2024 prerušili po tom, ako sa najskôr o približne poldňa predĺžili. Dôvodom prerušenia bolo, že delegácie z rokovaní už začali odchádzať, aby stihli svoje lety, a na konferencii tak nezostal dostatok účastníkov na prijímanie rozhodnutí. Environmentalisti označili takýto vývoj udalostí za "hanbu".