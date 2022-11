Konferencia pre váhy a miery rozhodla o zrušení priestupnej sekundy

Paríž 19. novembra (TASR) - Od roku 2035 sa k svetovému času prestanú pridávať "priestupné sekundy". V piatok o tom rozhodli zástupcovia 59 členských krajín a pridružených organizácií na Generálnej konferencii pre váhy a miery (CGPM) v Paríži. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a Nature.



Vedúca oddelenia pre meranie času v Medzinárodnom úrade pre miery a váhy (BIPM) Patrizia Tavellová pre AFP povedala, že "historické rozhodnutie" umožní "nepretržitý tok sekúnd bez diskontinuít, ktoré spôsobujú nepravidelné priestupné sekundy". Pre verejnosť sa však "nič nezmení", dodala.



Proti zmene hlasovalo iba Rusko, podľa Tavellovej "nie z princípu", ale preto, že Moskva chcela túto zmenu až do roku 2040.



Zastavenie úprav času je "skokom vpred" pre výskumníkov, ktorí pracujú na meraní času. "Som rada, že ich úsilie nás dostalo až do tohto momentu," povedala generálna riaditeľka Centra pre výskum metrológie v kanadskom Halifaxe Georgette Macdonaldová pre Nature.



Najnovšie rozhodnutie znamená, že astronomický čas určovaný rotáciou Zeme sa bude môcť odchyľovať o viac ako jednu sekundu od medzinárodného atómového čas (IAT). "Priestupná sekunda" sa pridávala od roku 1972 vždy, keď sa oba časové systémy od seba odchýlili o viac ako 0,9 sekundy.



Táto odchýlka však závisí od prirodzenej rotácie Zeme a nie je predvídateľná. V digitálnom veku to spôsobuje zmätok v systémoch, ktoré vyžadujú neprerušovaný tok času, ako je satelitná navigácia, softvér, telekomunikácie, obchod či plánovanie vesmírnych letov.