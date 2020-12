Konferenciu o budúcnosti Európy možno povedie Thorningová-Schmidtová

Brusel 1. decembra (TASR) - Bývalá dánska sociálnodemokratická premiérka Helle Thorningová-Schmidtová a bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) je spoločnou kandidátkou Francúzska a Nemecka na post predsedníčky Konferencie o budúcnosti Európy. Uviedol to v utorok týždenník Politico.



Podľa neho však dohoda medzi dvoma najvplyvnejšími krajinami EÚ ešte nemusí stačiť, lebo svoj súhlas s navrhnutým kandidátom musí potvrdiť aj Európsky parlament, pričom zákonodarný zbor doteraz presadzoval iné meno.



Konferencia o budúcnosti Európy mala pôvodne odštartovať v Deň Európy 9. mája tohto roku v Dubrovníku, čo znemožnila koronakríza. Podujatie, ktoré potrvá dva roky, má do diskusií o budúcom smerovaní Európy zapojiť európske a štátne inštitúcie, parlamenty, mimovládne organizácie a občanov.



Týždenník Politico s odvolaním sa na nemenovaných diplomatov z prostredia EÚ uviedol, že Francúzsko a Nemecko ako predsedníčku konferencie presadzujú práve dánsku expremiérku, pričom o jej nominácii by v priebehu tohto týždňa v Bruseli mali rokovať aj veľvyslanci členských krajín EÚ.



Avšak aj ak Thorningová-Schmidtová bude oficiálnou kandidátkou Rady EÚ (členské krajiny), musí ešte získať súhlas europarlamentu. Čo podľa Politico nebude jednoduché, lebo jedna z popredných politických skupín v EP - liberálna frakcia Obnovme Európu (RE) - na tento post už vyše roka presadzuje dlhoročného lídra európskych liberálov a bývalého belgického premiéra Guya Verhofstadta. V rámci vnútorných politických dohôd majú liberáli v tomto podporu najväčšej frakcie - Európskej ľudovej strany (EPP). Zároveň je však otázna pozícia socialistov a demokratov (S&D), lebo bývalá dánska politička je z ich politickej rodiny.



Verhofstadt je však vládami viacerých členských krajín EÚ považovaný za nepriechodného kandidáta kvôli jeho príliš otvorenému príklonu pre myšlienku európskeho federalizmu.





Spravodajca TASR Jaromír Novak