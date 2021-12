Konferenciu o Zmluve o nešírení jadrových zbraní odložili pre covid

New York 31. decembra (TASR) – Nárast prípadov nákazy koronavírusom zmaril plány na veľkú konferenciu o Zmluve o nešírení jadrových zbraní (NPT), ktorá sa mala konať budúci týždeň na pôde Organizácie Spojených národov. Účastníci sa vo štvrtok dohodli, že stretnutie odložia, informovala agentúra AP.



Po takmer dvoch rokoch pandemických odkladov sa mali delegácie z celého sveta zísť v utorok v newyorskom sídle OSN, aby zhodnotili plnenie zmluvy z roku 1970, ktorá je pilierom obmedzovania šírenia jadrových zbraní.



Organizátori však teraz uvádzajú ako termín začiatku podujatia 1. august, vyplýva z e-mailu, ktorý dotknutým subjektom zaslal Úrad OSN pre otázky ozbrojenia. Konferencia bola pôvodne naplánovaná na jar 2020.



Svetová organizácia usporiadateľov konferencie ešte v pondelok informovala, že v súčasnosti nemôže hostiť také veľké podujatie. V dôsledku opätovného rozširovania koronavírusovej nákazy v New Yorku je totiž aj čoraz viac pracovníkov OSN chorých alebo v izolácii, približuje AP.



Zmluva o nešírení jadrových zbraní je so 191 zmluvnými stranami najviac ratifikovanou dohodou o obmedzení nukleárneho zbrojenia. Krajiny bez atómových zbraní sa v nej zaviazali, že ich nebudú získavať a umožnia overovanie toho, či sa jadrové energetické programy nepremieňajú na zbrojné. Krajiny, ktoré mali jadrovú výzbroj v čase podpísania NPT – USA, Rusko, Británia, Francúzsko a Čína –, súhlasili s cieľom ich odstraňovania.