Konflikt medzi Pakistanom a Afganistanom pokračuje
Dlhotrvajúce cezhraničné strety medzi ozbrojenými silami oboch krajín sa opäť vyostrili minulý štvrtok.
Autor TASR
Kábul 3. marca (TASR) - Na hraniciach Afganistanu a Pakistanu v noci na utorok pokračovali ozbrojené strety medzi armádami oboch krajín. Viacero výbuchov podľa spravodajcov agentúry AFP otriaslo afganskou metropolou Kábul, informuje TASR.
Popri explóziách bolo v hlavnom meste Afganistanu počuť aj paľbu protivzdušnej obrany a streľbu z ručných zbraní. Afganské ministerstvo obrany v rovnakom čase oznámilo, že „boje proti pakistanským silám stále pokračujú“.
Novinár agentúry AFP v meste Džalalabad, ktoré leží medzi Kábulom a hranicou s Pakistanom, hlásil, že počul výbuchy a streľbu z rôznych zbraní. Na najbližšom hraničnom priechode Torcham, asi 50 kilometrov od Džalalabadu, potvrdili agentúre pokračovanie cezhraničných bojov aj miestni obyvatelia.
Dlhotrvajúce cezhraničné strety medzi ozbrojenými silami oboch krajín sa opäť vyostrili minulý štvrtok. Afganistan spustil ofenzívu, na ktorú Pakistan reagoval útokmi po zemi aj zo vzduchu. Kábul uviedol, že išlo o reakciu na predchádzajúce letecké útoky, pri ktorých zahynuli civilisti a ktoré Islamabad označil za zásahy proti militantom.
Hraničné boje zasiahli viacero afganských provincií. Podľa ministerstva obrany k bojom došlo na juhu provincie Kandahár a v susednej provincii Zábul.
Misia Organizácie Spojených národov v Afganistane v utorok ráno oznámila, že pri bojoch od štvrtka zahynulo najmenej 42 civilistov a 104 ďalších utrpelo zranenia.
