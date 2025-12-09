< sekcia Zahraničie
Konflikt medzi Thajskom a Kambodžou si vyžiadal už desať obetí
Kambodžské ministerstvo obrany uviedlo, že thajské jednotky v noci ostreľovali pohraničnú provinciu Banteay Meanchey, kde zahynuli dvaja civilisti.
Autor TASR
Bangkok 9. decembra (TASR) - Najnovšie boje medzi Thajskom a Kambodžou pokračovali aj v utorok a celkovo si na oboch stranách vyžiadali už najmenej desať obetí. Americký prezident Donald Trump, ktorý v júli sprostredkoval prímerie, obe krajiny podľa zdroja agentúry Reuters vyzval na jeho dodržiavanie. TASR správu priniesla s odvolaním sa na stanicu BBC.
Kambodžské ministerstvo obrany uviedlo, že thajské jednotky v noci ostreľovali pohraničnú provinciu Banteay Meanchey, kde zahynuli dvaja civilisti. Počet obetí na kambodžskej strane tak stúpol na sedem.
Bývalý kambodžský premiér Hun Sen na Facebooku potvrdil, že armáda krajiny odpovedala odvetnými útokmi „včera večer a dnes ráno“. Dodal tiež, že jej jednotky „viac ako 24 hodín trpezlivo čakali, aby rešpektovali prímerie“.
Thajská armáda v utorok informovala, že v najnovšej vlne násilia zahynuli ďalší dvaja vojaci, čím sa počet obetí na thajskej strane zvýšil na tri.
Hovorca thajského ministerstva obrany zdôraznil, že vojenské operácie krajiny sú v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. „Thajská armáda zasahuje výlučne proti vojenským cieľom... aby oslabila vojenské kapacity Kambodže, zatiaľ čo Kambodža naďalej útočí na nevinných civilistov, civilné objekty a zdravotnícke zariadenia,“ vyhlásil hovorca.
„Thajsko túži po mieri... Mier však musí byť spojený s bezpečnosťou a ochranou ľudí,“ dodal.
BBC s odvolaním sa na anonymný zdroj agentúry Reuters tiež informovala, že americký prezident „očakáva, že vlády Kambodže a Thajska v plnej miere dodržia svoje záväzky ukončiť tento konflikt“.
Thajsko minulý mesiac pozastavilo platnosť dohody o ukončení nepriateľských operácií sprostredkovanej Trumpom. Ako dôvod uviedlo výbuch pozemnej míny na hranici, pri ktorej utrpelo zranenia niekoľko vojakov.
Dohoda o prímerí zastavila päťdňové boje medzi Thajskom a Kambodžou z leta tohto roka, pri ktorých zahynulo 43 osôb a približne 300.000 ľudí na oboch stranách hranice bolo vysídlených. Odvtedy predstavitelia oboch krajín hlásia sporadické potýčky.
Konflikt vyvoláva dlhodobý spor o hranice vytýčené počas francúzskej koloniálnej nadvlády v tejto oblasti, pričom obe strany si nárokujú niekoľko hraničných chrámov.
Kambodžské ministerstvo obrany uviedlo, že thajské jednotky v noci ostreľovali pohraničnú provinciu Banteay Meanchey, kde zahynuli dvaja civilisti. Počet obetí na kambodžskej strane tak stúpol na sedem.
Bývalý kambodžský premiér Hun Sen na Facebooku potvrdil, že armáda krajiny odpovedala odvetnými útokmi „včera večer a dnes ráno“. Dodal tiež, že jej jednotky „viac ako 24 hodín trpezlivo čakali, aby rešpektovali prímerie“.
Thajská armáda v utorok informovala, že v najnovšej vlne násilia zahynuli ďalší dvaja vojaci, čím sa počet obetí na thajskej strane zvýšil na tri.
Hovorca thajského ministerstva obrany zdôraznil, že vojenské operácie krajiny sú v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. „Thajská armáda zasahuje výlučne proti vojenským cieľom... aby oslabila vojenské kapacity Kambodže, zatiaľ čo Kambodža naďalej útočí na nevinných civilistov, civilné objekty a zdravotnícke zariadenia,“ vyhlásil hovorca.
„Thajsko túži po mieri... Mier však musí byť spojený s bezpečnosťou a ochranou ľudí,“ dodal.
BBC s odvolaním sa na anonymný zdroj agentúry Reuters tiež informovala, že americký prezident „očakáva, že vlády Kambodže a Thajska v plnej miere dodržia svoje záväzky ukončiť tento konflikt“.
Thajsko minulý mesiac pozastavilo platnosť dohody o ukončení nepriateľských operácií sprostredkovanej Trumpom. Ako dôvod uviedlo výbuch pozemnej míny na hranici, pri ktorej utrpelo zranenia niekoľko vojakov.
Dohoda o prímerí zastavila päťdňové boje medzi Thajskom a Kambodžou z leta tohto roka, pri ktorých zahynulo 43 osôb a približne 300.000 ľudí na oboch stranách hranice bolo vysídlených. Odvtedy predstavitelia oboch krajín hlásia sporadické potýčky.
Konflikt vyvoláva dlhodobý spor o hranice vytýčené počas francúzskej koloniálnej nadvlády v tejto oblasti, pričom obe strany si nárokujú niekoľko hraničných chrámov.