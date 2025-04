Konflikt v Damasku si vyžiadal najmenej štyroch mŕtvych drúzov

Damask 29. apríla (TASR) - Najmenej štyria drúzski bojovníci boli zabití pri nočných stretoch s bezpečnostnými silami na juhovýchodnom predmestí Damasku, uviedlo v utorok Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). Lídri drúzov incident odsúdili ako „neopodstatnený ozbrojený útok“, informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



„Ťažké strety vypukli na predmestí Džaramáná po tom, ako bezpečnostné sily a s nimi spojení ozbrojenci vtrhli“ do oblasti, ktorú obývajú prevažne sýrski drúzovia a kresťania. Podľa SOHR k incidentu došlo v reakcii na „rozšírenie zvukovej nahrávky, pripisovanej drúzskemu občanovi, ktorá obsahovala náboženské urážky“.



Obyvateľ predmestia Džaramáná pre AFP uviedol, že boje trvali približne pol hodinu. Miestna spravodajská platforma informovala o piatich mŕtvych.



Náboženské vedenie drúzov vo vyhlásení odsúdilo útok „zameraný na nevinných civilistov a terorizoval“ miestnych obyvateľov. Lídri dodali, že sýrske orgány nesú „plnú zodpovednosť za tento incident a za akýkoľvek ďalší vývoj alebo zhoršenie krízy“.



Sýrske ministerstvo vnútra v utorok vyhlásilo, že „pokračuje v identifikácii“ osoby, ktorá je zodpovedná za hlasovú nahrávku, „s cieľom postaviť ju pred súd“. „Je dôležité dodržiavať verejný poriadok a nenechať sa zatiahnuť do žiadneho správania... ktoré by narušilo verejnú bezpečnosť alebo ohrozilo ľudí či majetok,“ dodalo ministerstvo.



Drúzovia sú odnožou šiitského islamu a predstavujú približne tri percentá predvojnovej populácie Sýrie, približuje AFP. Žijú na juhu Sýrie, ale aj v Izraelom okupovaných Golanských výšinách, Izraeli a Libanone.