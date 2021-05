Konflikt v regióne Tigraj ohrozuje tisícky detí a žien

Addis Abeba 4. mája (TASR) - Zhruba 5000 detí v etiópskom regióne Tigraj žije oddelene od svojich rodičov šesť mesiacov po tom, ako tam vypukol ozbrojený konflikt. Táto situácia ich vystavuje riziku násilia a sexuálneho zneužívania, oznámila v utorok humanitárna organizácia Save the Children, z ktorej vyhlásenia cituje tlačová agentúra DPA.



Etiópska vláda vlani v novembri spustila na severe krajiny vojenskú operáciu proti jednotkám Tigrajského ľudovo-oslobodzovacieho frontu (TPLF), ktorý dovtedy región Tigraj ovládal. Tento krok nasledoval po rokoch napätia medzi TPLF a ústrednou vládou v Addis Abebe. Pretrvávajúci vojenský konflikt donútil už státisíce ľudí utiecť zo svojich domovov.



Medzinárodný záchranný výbor (IRC) uviedol, že znásilnenie sa v tomto konflikte používa ako vojnová zbraň. "Ženy sú nútené do sexuálne vykorisťovateľských vzťahov, dostávajú málo peňazí a jedla, nemajú prístrešie, pričom sa musia snažiť o prežite a nasýtenie svojich potomkov," povedal poradca ICR pre politiku Victor Odero.



V mnohých prípadoch však ženy zo strachu pred stigmatizáciou a represáliami svoje zneužívanie úradom nehlásia, tvrdí Save the Children. Medzinárodné spoločenstvo je čoraz viac znepokojené situáciou v Tigraji a úlohou eritrejských vojakov pri jej zhoršovaní.



Vojenskej operácii predchádzali regionálne voľby, ktoré sa konali napriek nesúhlasu federálnej vlády.



Etiópsky premiér Abiy Ahmed oznámil začiatok vojenskej operácie proti jednotkám TPLF 4. novembra 2020. Prišli pri nej o život stovky ľudí a vyše 50.000 ich ušlo do susedného Sudánu. Premiér 28. novembra deklaroval víťazstvo vládnych jednotiek nad vzbúrencami. TPLF však vyhlásil, že je odhodlaný pokračovať v boji. Tie v oblasti stále pokračujú, čo tvrdia aj pozorovatelia z OSN, USA a skupiny G7.



Eritrejské jednotky vstúpili na územie Tigraja zrejme už v polovici decembra, aby podporili etiópske vládne sily. Etiópska vláda však ich prítomnosť priznala až začiatkom apríla, keď avizovala ich stiahnutie.