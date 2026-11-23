< sekcia Zahraničie
Kongo kritizuje plány piatich krajín EÚ deportovať migrantov do Rwandy
Rwanda je obviňovaná z podpory povstaleckých skupín, ktoré ovládajú rozsiahle oblasti na východe KDR.
Autor TASR
Kinshasa 23. novembra (TASR) - Konžská demokratická republika (KDR) kritizuje plány piatich krajín Európskej únie posielať neúspešných žiadateľov o azyl do návratového centra v Rwande. Varuje, že takáto spolupráca môže prispieť k financovaniu konfliktu na východe KDR. V pondelok o tom informoval portál Politico, na ktorý sa odvoláva TASR.
Rwanda je obviňovaná z podpory povstaleckých skupín, ktoré ovládajú rozsiahle oblasti na východe KDR. Konflikt v regióne si vyžiadal tisíce obetí a státisíce ľudí museli opustiť svoje domovy.
„Je zarážajúce, že krajina, ktorá stojí v centre nestability, konfliktu, vysídľovania a nútenej migrácie, sa vníma ako bezpečné útočisko a dôveryhodný partner na dodržiavanie medzinárodného práva,“ povedala ministerka zahraničných vecí KDR Thérese Kayikwamba Wagnerová. Európske krajiny podľa nej majú dostatok informácií na to, aby vedeli posúdiť situáciu, ale napriek tomu sa rozhodli prehliadať úlohu Rwandy. Vyzvala ich, aby prehodnotili výber partnera.
Minulý týždeň Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Grécko a Holandsko oznámili plán vytvoriť v Rwande centrum na deportáciu neúspešných žiadateľov o azyl. Rokovania pokračujú a krajiny plánujú začať posielať migrantov do Rwandy v roku 2027. Ide o súčasť širšieho úsilia EÚ získať väčšiu kontrolu nad migráciou a rozhodovaním o tom, kto môže vstúpiť na jej územie a zostať v ňom.
Legislatíva EÚ schválená tento rok umožňuje členským štátom uzatvárať takéto dohody, pokiaľ zabezpečia dodržiavanie základných práv. Plány však vyvolali kritiku ľudskoprávnych organizácií, ktoré upozorňujú na situáciu v Rwande a spochybňujú jej vhodnosť ako partnera.
Organizácia Human Rights Watch (HRW) minulý týždeň uviedla, že Rwanda má dlhodobé skúsenosti s potláčaním kritikov a zároveň poskytuje podporu povstaleckej skupine M23 na východe KDR. M23 ovláda rozsiahle oblasti provincií Severné a Južné Kivu. Začiatkom roka 2025 zintenzívnila ofenzívu a zmocnila sa aj Gomy, hlavného mesta provincie Severné Kivu. OSN upozornila na násilie páchané na civilistoch vrátane sexuálneho násilia a zabíjania.
Rwanda opakovane odmieta tvrdenia, že podporuje povstalcov. Spojené štáty, OSN aj EÚ však vyzvali Rwandu a jej armádu, aby prestala podporovať M23 a stiahla svoje jednotky z územia KDR. USA minulý mesiac oznámili sankcie voči rwandskému ministerstvu obrany a finančnej inštitúcii v súvislosti s podporou tejto ozbrojenej skupiny.
Rwanda je obviňovaná z podpory povstaleckých skupín, ktoré ovládajú rozsiahle oblasti na východe KDR. Konflikt v regióne si vyžiadal tisíce obetí a státisíce ľudí museli opustiť svoje domovy.
„Je zarážajúce, že krajina, ktorá stojí v centre nestability, konfliktu, vysídľovania a nútenej migrácie, sa vníma ako bezpečné útočisko a dôveryhodný partner na dodržiavanie medzinárodného práva,“ povedala ministerka zahraničných vecí KDR Thérese Kayikwamba Wagnerová. Európske krajiny podľa nej majú dostatok informácií na to, aby vedeli posúdiť situáciu, ale napriek tomu sa rozhodli prehliadať úlohu Rwandy. Vyzvala ich, aby prehodnotili výber partnera.
Minulý týždeň Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Grécko a Holandsko oznámili plán vytvoriť v Rwande centrum na deportáciu neúspešných žiadateľov o azyl. Rokovania pokračujú a krajiny plánujú začať posielať migrantov do Rwandy v roku 2027. Ide o súčasť širšieho úsilia EÚ získať väčšiu kontrolu nad migráciou a rozhodovaním o tom, kto môže vstúpiť na jej územie a zostať v ňom.
Legislatíva EÚ schválená tento rok umožňuje členským štátom uzatvárať takéto dohody, pokiaľ zabezpečia dodržiavanie základných práv. Plány však vyvolali kritiku ľudskoprávnych organizácií, ktoré upozorňujú na situáciu v Rwande a spochybňujú jej vhodnosť ako partnera.
Organizácia Human Rights Watch (HRW) minulý týždeň uviedla, že Rwanda má dlhodobé skúsenosti s potláčaním kritikov a zároveň poskytuje podporu povstaleckej skupine M23 na východe KDR. M23 ovláda rozsiahle oblasti provincií Severné a Južné Kivu. Začiatkom roka 2025 zintenzívnila ofenzívu a zmocnila sa aj Gomy, hlavného mesta provincie Severné Kivu. OSN upozornila na násilie páchané na civilistoch vrátane sexuálneho násilia a zabíjania.
Rwanda opakovane odmieta tvrdenia, že podporuje povstalcov. Spojené štáty, OSN aj EÚ však vyzvali Rwandu a jej armádu, aby prestala podporovať M23 a stiahla svoje jednotky z územia KDR. USA minulý mesiac oznámili sankcie voči rwandskému ministerstvu obrany a finančnej inštitúcii v súvislosti s podporou tejto ozbrojenej skupiny.