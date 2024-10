Kongres EÚ prijal deklaráciu o ničení kultúrneho dedičstva na Ukrajine

Brusel/Štrasburg 15. októbra (TASR) - Kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy (RE) v utorok v Štrasburgu prijal deklaráciu o ničení kultúrneho dedičstva na Ukrajine. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Kongres pripomenul, že správu vypracovali a na schválenie predložili luxemburská poslankyňa Martine Dieschburgová-Nickelsová a nórska poslankyňa Gunn Marit Helgesenová.



Členovia Kongresu pri tejto príležitosti opätovne odsúdili pokračujúcu ruskú vojnu proti Ukrajine a potvrdili tiež svoj neochvejný záväzok k nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.



Prijatá deklarácia odsúdila pokračujúce útoky Ruskej federácie na miesta kultúrneho dedičstva na Ukrajine, čo je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom a najmä s Dohovorom UNESCO o ochrane kultúrneho majetku v prípade ozbrojeného konfliktu (Haagsky dohovor z roku 1954) a jeho dvoma protokolmi.



Kongres v rámci deklarácie poznamenal, že od začiatku vojny bolo poškodených alebo zničených viac ako tisíc kultúrnych pamiatok, a zdôraznil, že cielené ničenie a drancovanie kultúrnych pamiatok je prejavom "systematickej politiky zameranej na vymazanie historickej a kultúrnej identity Ukrajiny, čo je v súlade s genocídnymi zámermi".



Podľa tejto deklarácie Ruská federácia musí zaplatiť reparácie za škody spôsobené na historickom, kultúrnom a náboženskom dedičstve Ukrajiny, V tejto súvislosti by mali ukrajinské miestne a regionálne orgány zohrávať dôležitú úlohu pri zostavovaní registra škôd a pri predkladaní žiadostí do toho registra Rady Európy.



Kongres zdôraznil, že európske kultúrne dedičstvo ako také je vnútorne spojené s ľudskými právami, aj preto nastal čas zaradiť ukrajinské kultúrne dedičstvo a jeho obnovu na popredné miesto v politickom programe RE, a to aj na konferencii o obnove Ukrajiny v roku 2025, ktorá sa bude konať v Ríme.



Miestne a regionálne orgány v celej Európe by podľa prijatej deklarácie mali zintenzívniť svoje úsilie pomôcť Ukrajine vytvorením skutočných partnerstiev v oblasti kultúrneho dedičstva. Tieto partnerstvá by mohli riešiť nielen potrebu obnovy a ochrany, ale aj hodnotenia škôd a rizík vzniknutých počas vojny a podporiť by mohli aj plány obnovy, ktoré musia zahŕňať hmotné aj nehmotné kultúrne dedičstvo.



Kongres vyzval členské štát, aby podpísali a ratifikovali Rámcový dohovor RE o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť a Dohovor RE o priestupkoch voči kultúrnemu majetku, zvýšili povedomie o ukradnutých a ulúpených ukrajinských kultúrnych artefaktoch, a to aj z Krymu, a zvýšili úsilie o ich vrátenie Ukrajine.



Kongres miestnych a regionálnych samospráv je zodpovedný za posilňovanie miestnej a regionálnej demokracie. Združuje 612 volených predstaviteľov zastupujúcich viac ako 150.000 miestnych a regionálnych orgánov.