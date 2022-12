Kongres schválil financovanie štátnych inštitúcií i pomoc Ukrajine

Washington 23. decembra (TASR) – Americká Snemovňa reprezentantov schválila v piatok rozsiahly návrh zákona o výdavkoch vo výške takmer 1,7 bilióna dolárov. Zabezpečí financovanie federálnych inštitúcií do októbra 2023, zvýši rozpočet rezortu obrany, poskytne ďalšiu pomoc Ukrajine a reformuje volebný zákon. TASR informácie prevzala od agentúr AFP, AP a Reuters.



Zákon už vo štvrtok prijal Senát USA a členovia snemovne ho potvrdili len niekoľko hodín pred tým, ako by federálne inštitúcie zasiahol tzv. čiastočný shutdown, teda zastavenie financovania. Potrebný je ešte podpis prezidenta Joea Bidena.



"Tento zákon je ďalším dôkazom, že republikáni a demokrati sa dokážu spojiť, aby dosiahli výsledky pre Američanov," uviedol Biden vo vyhlásení, v ktorom privítal výsledok hlasovania.



Súhrnný návrh zákona, ktorý má vyše 4000 strán, vyčleňuje rekordných 858 miliárd dolárov pre ministerstvo obrany, čo je asi o desať percent viac ako vlani.



Na vojenskú, hospodársku a humanitárnu pomoc pre Ukrajinu je určených takmer 45 miliárd dolárov.



Približne 800 miliárd dolárov pôjde na celý rad nevojenských programov, napríklad pomoc pre obete prírodných pohrôm či veľké projekty v infraštruktúre.



Vzhľadom na obavy o národnú bezpečnosť kongresmani schválili aj zákaz používania čínskej sociálnej aplikácie TikTok na zariadeniach americkej federálnej vlády.



Zákon zahŕňa tiež ustanovenia priamo nespojené s financovaním. Upravuje napríklad zákon z 19. storočia s cieľom objasniť, že viceprezident USA nemá právomoc anulovať výsledky volieb. Má sa tak zabrániť zopakovaniu situácie, ktorá viedla až k útoku na Kapitol v januári 2021. Dovtedajší prezident Donald Trump totiž využil voľnú formuláciu zákona na tvrdenie, že jeho viceprezident Mike Pence by mohol zastaviť odovzdanie moci.