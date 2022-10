Kongres: Trumpov tím blokoval zverejnenie presných informácií o covide

Washington 17. októbra (TASR) - Administratíva bývalého amerického prezident Donalda Trumpa bránila zdravotníckym predstaviteľom, aby verejnosti poskytovali presné informácie o ochorení COVID-19 v snahe podporiť Trumpov príliš optimistický pohľad na pandémiu. Vyplýva to z kongresovej správy zverejnenej v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vyšetrovatelia vypočuli desiatky súčasných aj bývalých predstaviteľov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) i niekoľkých vysokopostavených predstaviteľov prezidentskej administratívy, aby zostavili 91-stranovú správu – tú v pondelok zverejnil podvýbor zaoberajúci sa koronavírusovou pandémiou, zvolený Snemovňou reprezentantov.



Vysokopostavený predstaviteľ CDC vyšetrovateľom povedal, že Trumpovi vládni spolupracovníci šikanovali zamestnancov centra a snažili sa prepisovať ich správy, aby ich zosúladili ich s Trumpovým verejným zľahčovaním covidovej krízy.



Vládni činitelia prijali "bezprecedentné kroky na dosadenie politickým nominantov dohliadajúcich na vydávanie vedeckých správ CDC a na ich vyvracanie". Vyšetrovatelia ďalej opisujú, ako sa Trumpoví nominanti z americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti (HHS) snažili získať kontrolu nad vedeckým týždenníkom CDC a nad pravidelnými správami o úmrtnosti a smrtnosti (MMWR), a ako upravovali alebo blokovali články, o ktorých si mysleli, že ublížia Trumpovi.



Trumpovi nominanti sa snažili zmeniť obsah, vyvrátiť alebo posunúť zverejnenie osemnástich správ MMWR a zdravotníckych výstrah, pričom najmenej päťkrát uspeli. V správe je tiež napríklad citovaný jeden predstaviteľ komunikačného odboru CDC, podľa ktorého správanie Trumpových spojencov vyvolávalo u zamestnancov pocit, že sú zastrašovaní.



"Vyšetrovanie preukázalo, že predchádzajúca administratíva bola zapojená do bezprecedentnej kampane politického zasahovania do reakcie federálnej vlády na pandémiu, v rámci ktorej bolo ohrozené verejné zdravie v prospech prezidentových politických cieľov," uviedol predseda vyšetrovacej komisie a člen Snemovne reprezentantov, demokrat Jim Clyburn.



Republikáni, medzi ktorých patrí i Trump, túto najnovšiu správu odsúdili ako stranícku a prisľúbili, že ak v nasledujúcich voľbách získajú väčšinu v Senáte alebo Snemovni reprezentantov, tak vykonajú vlastné vyšetrovanie.