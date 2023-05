Kongres USA bude hlasovať o dohode o dlhovom strope, výbor ju odobril

Washington 31. mája (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu bude v stredu hlasovať o dohode o zvýšení dlhového stropu po tom, ako ju v utorok odobril príslušný výbor snemovne. TASR informácie prevzala z agentúr DPA a Reuters.



Americký prezident Joe Biden a predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy dosiahli predbežnú dohodu cez víkend po niekoľkotýždňových rokovaniach medzi oboma stranami.



Výbor v utorok dohodu schválil pomerom hlasov sedem k šiestim. Proti hlasovali aj dvaja z deviatich republikánov vo výbore. McCarthy v tejto spojitosti čelí odporu zo strany radikálnych členov svojej Republikánskej strany, a preto podľa Reuters nie je isté, či snemovňa dohodu v stredu prijme.



Dohodu o dlhovom strope musí schváliť snemovňa, kde majú republikáni prevahu 222 k 213. Potom o nej bude hlasovať Senát, aby sa posunula na podpis Bidenovi. Proces schvaľovania musia ukončiť do 5. júna, keď už USA nebudú schopné splácať svoje dlhové záväzky.



Ministerka financií Janet Yellenová varovala, že to by viedlo k vyhláseniu platobnej neschopnosti, čo by otriaslo finančnými trhmi a poslalo Spojené štáty do hlbokej recesie.



McCarthyho zvolili za predsedu Snemovne reprezentantov začiatkom tohto roka až v 15. kole hlasovania, čo výrazne oslabilo jeho pozíciu, píše DPA. Pripomína, že počas volieb musel urobiť ústupky voči skupine republikánov.