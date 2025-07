Kongres USA definitívne schválil Trumpov balík daňových škrtov

Washington 3. júla (TASR) - Snemovňa reprezentantov USA vo štvrtok schválila balík daňových a výdavkových škrtov prezidenta Donalda Trumpa, ktorý označuje ako „One Big, Beautiful Bill“. Legislatívu už v utorok schválil Senát. Trump by chcel zákon podpísať v piatok, na ktorý pripadá Deň nezávislosti USA. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.



Rozpravu v dolnej komore Kongresu sa snažil čo najviac natiahnuť líder demokratickej menšiny Hakeem Jeffries, ktorý rečnil viac ako osem hodín a stanovil tak nový rekord v snemovni. Hlasovanie o návrhu zákona sa pritom očakávalo už dopoludnia miestneho času. Jeffriesovi sa ho podarilo oddialiť až do popoludňajších hodín.



Zákon Snemovňa reprezentantov schválila ešte v máji. Senát však následne odhlasoval pozmeňovacie návrhy, pre ktoré sa legislatíva opätovne vrátila do dolnej komory.



Návrh zákona počíta s pokračovaním daňových škrtov z roku 2017, okrem toho prichádza s ďalším znižovaním daní a zvyšuje výdavky na armádu a ochranu hraníc. Spôsobené výpadky vo federálnom rozpočte sa majú financovať zo škrtov v sociálnych dávkach, čo ostro kritizovali demokrati.



Nesúhlas so zákonom vyjadrilo aj viacero fiškálne konzervatívnych republikánov. Tvrdia, že škrty vo výdavkoch sú nedostatočné a legislatíva zvýši rozpočtový deficit. Nezávislí experti Kongresu odhadujú, že Trumpov plán by mohol do desiatich rokov pridať k dlhu USA ďalších 3,3 bilióna dolárov (2,82 bilióna eur). Dlh v súčasnosti dosahuje viac než 36 biliónov.



Návrh zákona kritizoval technologický miliardár Elon Musk, jeden z Trumpových najväčších podporovateľov v predvolebnej kampani. Na svojej sociálnej sieti X sa členom Kongresu vyhrážal, že ak zákon podporia, v nadchádzajúcich primárkach finančne podporí ich protikandidátov. Trump ho varoval, že ak bude financovať demokratov „bude musieť znášať veľmi vážne dôsledky“.