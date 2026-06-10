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Kongres USA schválil 70 miliárd na financovanie imigračných úradov
Za hlasovalo 214 členov Snemovne reprezentantov, proti bolo 212.
Autor TASR
Washington 10. júna (TASR) - Kongres Spojených štátov v utorok schválil 70 miliárd dolárov na financovanie imigračnej politiky prezidenta Donalda Trumpa. Zákon vyčleňuje približne 38 miliárd pre Imigračný a colný úrad (ICE), 26 miliárd pre Úrad colnej a pohraničnej stráže (CBP) a päť miliárd na nepredvídané výdavky. Podľa AFP sa vďaka zákonu zabezpečí financovanie protiimigračných opatrení až do konca Trumpovho funkčného obdobia, informuje TASR.
Za hlasovalo 214 členov Snemovne reprezentantov, proti bolo 212. Hlasovalo sa podľa straníckych línií, pričom nezávislý Kevin Kiley zvolený za republikánov hlasoval proti.
Senát schválil návrh zákona ešte koncom minulého týždňa, keď republikáni využili zrýchlený legislatívny proces o rozpočtovom zosúlaďovaní, v rámci ktorého demokrati nemohli pri hlasovaní využiť obštrukcie.
Demokrati ostro vystupovali proti financovaniu ICE a CBP, pretože pri protiimigračných raziách v Minneapolise federálni agenti zastrelili dvoch Američanov Renée Goodovú a Alexa Prettiho. Odmietali preto schváliť rozpočet Ministerstva vnútornej bezpečnosti USA (DHS), pod ktoré ICE a CBP spadajú. DHS preto v tomto roku na 76 dní postihol čiastočný shutdown. Na financovaní sa s republikánmi dohodli v apríli s tým, že agentúry spadajúce pod DHS, ktoré sa podieľajú na protiimigračných raziách, budú z financovania vyňaté.
Demokrati vyhlásili, že neschvália finančné prostriedky pre ICE a CPB bez zásadnej reformy ich operatívnych postupov. Požadovali napríklad obmedzenia razií na citlivých miestach, zákaz vstupu agentov na súkromné pozemky bez súdneho príkazu či povinnosť agentov nemať zakrytú tvár počas razií.
„Dnešným hlasovaním republikáni v Snemovni reprezentantov a Senáte oficiálne ukončili tretie kolo shutdownu zo strany demokratov v tomto volebnom období Kongresu. A toto je konečný výsledok rekordnej obštrukcie demokratov: CBP a ICE budú teraz financované po zvyšok funkčného obdobia prezidenta Trumpa a demokrati nebudú mať možnosť odňať týmto agentúram financovanie v 119. ani v 120. volebnom období Kongresu,“ uviedol po hlasovaní predseda Snemovne reprezentantov Mike Johsnon.
Za hlasovalo 214 členov Snemovne reprezentantov, proti bolo 212. Hlasovalo sa podľa straníckych línií, pričom nezávislý Kevin Kiley zvolený za republikánov hlasoval proti.
Senát schválil návrh zákona ešte koncom minulého týždňa, keď republikáni využili zrýchlený legislatívny proces o rozpočtovom zosúlaďovaní, v rámci ktorého demokrati nemohli pri hlasovaní využiť obštrukcie.
Demokrati ostro vystupovali proti financovaniu ICE a CBP, pretože pri protiimigračných raziách v Minneapolise federálni agenti zastrelili dvoch Američanov Renée Goodovú a Alexa Prettiho. Odmietali preto schváliť rozpočet Ministerstva vnútornej bezpečnosti USA (DHS), pod ktoré ICE a CBP spadajú. DHS preto v tomto roku na 76 dní postihol čiastočný shutdown. Na financovaní sa s republikánmi dohodli v apríli s tým, že agentúry spadajúce pod DHS, ktoré sa podieľajú na protiimigračných raziách, budú z financovania vyňaté.
Demokrati vyhlásili, že neschvália finančné prostriedky pre ICE a CPB bez zásadnej reformy ich operatívnych postupov. Požadovali napríklad obmedzenia razií na citlivých miestach, zákaz vstupu agentov na súkromné pozemky bez súdneho príkazu či povinnosť agentov nemať zakrytú tvár počas razií.
„Dnešným hlasovaním republikáni v Snemovni reprezentantov a Senáte oficiálne ukončili tretie kolo shutdownu zo strany demokratov v tomto volebnom období Kongresu. A toto je konečný výsledok rekordnej obštrukcie demokratov: CBP a ICE budú teraz financované po zvyšok funkčného obdobia prezidenta Trumpa a demokrati nebudú mať možnosť odňať týmto agentúram financovanie v 119. ani v 120. volebnom období Kongresu,“ uviedol po hlasovaní predseda Snemovne reprezentantov Mike Johsnon.