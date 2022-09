Kongres USA schválil financovanie vládnych inštitúcií

Washington 30. septembra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v piatok schválila návrh zákona na financovanie vládnych inštitúcií do 16. decembra. Spojené štáty sa tým vyhnú tzv. shutdownu. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice CNN.



Senát návrh zákona schválil vo štvrtok, po schválení v snemovni reprezentantov ho teraz musí podpísať prezident Joe Biden. Má na to lehotu do polnoci v noci na sobotu miestneho času. V opačnom prípade nastane shutdown a pre neschválenie rozpočtu sa zatvoria všetky federálne inštitúcie vrátanie národných parkov a múzeí.



Zákonodarcovia vyjadrili presvedčenie, že shutdown nenastane. Kongres však v posledných rokoch takéto opatrenia často schvaľuje na poslednú chvíľu pred záverečným termínom, pripomína CNN.



V novembri sa v USA konajú doplňujúce voľby do Kongresu a ani jedna z politických strán nechce za prípadný shutdown niesť politickú zodpovednosť. Súčasťou schválenej legislatívy je aj uvoľnenie ďalších približne 12 miliárd dolárov na pomoc Ukrajine, ktorá čelí ruskej invázii. To umožní vláde Spojených štátov naďalej financovať dodávky zbraní pre Ukrajinu.