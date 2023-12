Kongres USA schválil návrh rozpočtu na obranu 886 miliárd dolárov

Washington 14. decembra (TASR) - Kongres Spojených štátov vo štvrtok schválil rozpočet vo výške 886 miliárd dolárov na rok 2024. Zároveň predĺžil kontroverzný systém elektronického sledovania v zahraničí, ktorý využívajú americké spravodajské služby, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Snemovňa reprezentantov schválila návrh rozpočtu po stredajšom odsúhlasení Senátom. Tento vyše 3000-stranový dokument bude teraz predložený na podpis americkému prezidentovi Jožovi Bidenovi.



Finančné prostriedky z rozpočtu podľa návrhu "posilnia odstrašujúcu a obrannú pozíciu USA v indo-pacifickom regióne" na boj proti rastúcemu vplyvu Číny v tejto oblasti.



Rozpočet tiež predpokladá predĺženie programu vojenskej pomoci Ukrajine a umožňuje postupné uvoľňovanie 300 miliónov dolárov pre Kyjev. Táto suma je však oveľa nižšia ako čiastka 61 miliárd dolárov, ktorú od Kongresu do konca žiadali americký prezident Joe Biden aj jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj.



Kongres zároveň o niekoľko mesiacov predĺžil platnosť zákona o elektronickom sledovaní cudzincov v zahraničí, ktorý ostro kritizovali skupiny na ochranu súkromia a ktorý americkým tajným službám umožňuje vykonávať sledovanie - vrátane e-mailov - štátnych príslušníkov iných štátov v zahraničí, a to aj bez súdneho príkazu.



Šéf amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray tento týždeň apelovan na Kongresu, aby predĺžil platnosť zákona argumentujúc, že jeho skončenie by sa rovnalo "jednostrannému odzbrojeniu".



Návrh rozpočtu na obranu tiež predpokladá päť percentné zvýšenie platov pre armádny personál. AFP približuje, že v ňom nie sú zahrnuté dodatočné opatrenia navrhnuté republikánmi, ktorí predtým požadovali obmedziť prístup príslušníkov armády k interrupciám a zakázať Pentagónu vyvesiť na svojich základniach vlajku LGBT+.