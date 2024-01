Kongres USA schválil návrh zákona na dočasné zamedzenie tzv. shutdownu

Washington 18. januára (TASR) - Americký Kongres vo štvrtok schválil návrh zákona o dočasnom financovaní federálnych inštitúcií. Zákonodárci týmto rozhodnutím odvrátili tzv. čiastočný shutdown, ku ktorému malo dôjsť v noci na sobotu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a AP.



Návrh zákona schválili obe komory Kongresu. V Senáte USA zaň zahlasovalo 77 senátorov, pričom 18 bolo proti. Návrh neskôr schválila aj Snemovňa reprezentantov v pomere hlasov 314 ku 108. Americký prezident Joe Biden by návrh zákona mal podpísať ešte pred tým, ako sa financovanie vlády skončí v piatok o polnoci miestneho času.



Dočasné opatrenie zaistí financovanie niektorých federálnych úradov, agentúr a programov do 1. marca a ďalších do 8. marca. Kongres tým získa niekoľko týždňov času na ďalšie diskusie o zaistení financovania vlády na celý rok.