Kongres USA schválil rozpočet s finančnou pomocou pre Ukrajinu

Washington 11. marca (TASR) - Kongres Spojených štátov schválil vo štvrtok federálny rozpočet, ktorého súčasťou je aj finančná pomoc pre Ukrajinu a amerických spojencov v Európe v objeme 13,6 miliardy dolárov. Tento krok je reakciou na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu. TASR prevzala správu od agentúry AP.



Snemovňa reprezentantov Kongresu schválila rozpočet v stredu, vo štvrtok rovnako urobil aj Senát.



Suma 13,6 miliardy dolárov je súčasťou tohtoročného amerického federálneho rozpočtu v celkovom objeme jeden a pol bilióna amerických dolárov. Kongres musel rozpočet prijať do konca pracovného týždňa, inak federálnym úradom hrozil výpadok financovania.



Súčasťou balíka pre Ukrajinu a Európu sú aj peniaze pre krajiny, ktoré prijímajú najviac ukrajinských utečencov.



Prezident USA Joe Biden minulý týždeň požiadal Kongres o desať miliárd dolárov, ktoré by išli do Európy. Avšak demokrati spoločne s republikánmi sumu postupne navýšili. Peniaze budú určené na humanitárnu, vojenskú a ekonomickú pomoc.