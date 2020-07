USA schválili sankcie voči bankám zasahujúcim do autonómie Hongkongu

Washington 2. júla (TASR) - Kongres USA schválil vo štvrtok sankcie voči bankám, ktoré sa budú podieľať na aktivitách neoprávnene zasahujúcich do autonómie Hongkongu. Informovala o tom agentúra AFP.



Prezident USA Donald Trump sa zatiaľ nevyjadril, či zákon podpíše. V prípade, že sa zo sankcií stane zákon, Čína pohrozila "silnými protiopatreniami".



Sankcie sú odpoveďou na zákon o národnej bezpečnosti, ktorý Čína uviedla do platnosti v utorok. Nový zákon zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.