Kongres USA zverejní Trumpove daňové priznania

Washington 21. decembra (TASR) - Americkí zákonodarcovia v utorok hlasovali za zverejnenie daňových priznaní Donalda Trumpa. Tým ukončili niekoľkoročný zápas bývalého prezidenta, ktorý chcel, aby tieto dokumenty zostali dôverné. Jeho finančná minulosť pritom stále vyvoláva pochybnosti, píše tlačová agentúra AFP.



Republikánsky líder a miliardár, ktorý sa po prehre vo voľbách v roku 2020 znova uchádza o Biely dom, porušil prezidentskú zásadu, keď daňové priznania odmietol zverejniť. Vyvolal tým horúčkovité špekulácie, čo môžu obsahovať.



Demokratmi vedený rozpočtový výbor Snemovne reprezentantov, dolnej komory Kongresu, schválil pomerom hlasov 24 k 16 zverejnenie Trumpových daňových priznaní za šesť rokov. Je to jeden z posledných krokov snemovne pred tým, ako kontrolu nad ňou prevezmú v januári republikáni. AFP dodala, že členovia výboru hlasovali podľa svojej straníckej príslušnosti.



Demokratický kongresman LLoyd Doggett pre televíziu CNN povedal, že súhrnnú správu pošlú celej Snemovni reprezentantov, spolu s analýzou spoločného daňového výboru Kongresu - a pošlú tiež neupravované daňové priznania.



"To môže trvať niekoľko dní, aby sa (z dokumentov) odstránili aspoň také veci ako čísla sociálneho poistenia... a údaje toho druhu," vysvetlil Doggett.



Hlasovanie prebehlo po tom, čo predseda rozpočtového výboru Richard Neal získal prístup k uvedeným daňovým priznaniam, pokrývajúcim roky 2015-2020. Podarilo sa mu to na konci zdĺhavej právnej bitky, ktorá sa dostala až na najvyšší súd.



"Tu nejde o trestanie, tu nejde o zlomyseľnosť - a z výboru nič neuniklo," povedal po hlasovaní.



Trumpove daňové priznania videla len malá, vybraná skupina zákonodarcov. Pre tieto dokumenty platia zákony na ochranu súkromia a každý, kto prezradí podrobnosti, pácha trestný čin.



Zákon však dovoľuje zákonodarcom zodpovedným za dane preskúmať daňové priznania akéhokoľvek amerického daňového poplatníka.



Trumpove financie boli vždy predmetom obrovského záujmu americkej verejnosti - sčasti aj preto, kam až zašiel, aby zostali dôverné, a aj pre svoj okázalý životný štýl realitného magnáta v období pred Bielym domom.



Daňové priznania môžu ukázať, koľko peňazí venoval Trump na charitu, či mal v zahraničí podnikateľské záujmy alebo iné konflikty záujmov a do akej miery mal na jeho firmy vplyv jeho prezidentský úrad a pandémia.



Trumpov rodinný podnik odsúdili začiatkom tohto mesiaca za daňový podvod v prípade, v ktorom podľa prokurátora okresu Manhattan Alvina Bragga išlo "o chamtivosť a klamanie".



Samotný Trump nebol obvinený, ale spomínaný podnik a ďalší Trumpov rodinný subjekt boli usvedčené z toho, že 13 rokov využívali schému podvodov a daňových únikov, pričom najprv sfalšovali firemné záznamy.



Denník New York Times zverejnil v roku 2020 investigatívnu reportáž o Trumpových financiách, v ktorej ho obvinil, že pred tým, ako sa dostal k moci, celé roky platil nízke alebo žiadne federálne dane z príjmov.



Každý prezident USA od Richarda Nixona po Trumpovho predchodcu Baracka Obamu zverejnil úplné daňové priznania - s výnimkou Geralda Forda, ktorý zverejnil výpis.