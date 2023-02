Kongres v Peru zamietol tretí návrh na konanie volieb už tento rok

Lima 3. februára (TASR) - Peruánsky Kongres zamietol vo štvrtok ďalší pokus o to, aby sa budúcoročné voľby uskutočnili už tento rok. Uskorenie termínu volieb by malo upokojiť celoštátnu vlnu protestov a nepokojov, ktoré touto juhoamerickou krajinou zmietajú už takmer dva mesiace. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AFP.



Kongresmani vo štvrtok odmietli návrh na konanie parlamentných volieb v skoršom termíne už po tretí raz. Jeho prijatie je pritom kľúčovou požiadavkou účastníkov protivládnych protestov, rovnako ako vypísanie referenda o vzniku tzv. ústavného konventu, ktorý by mal pripraviť novú ústavu krajiny.



V rámci štvrtkového hlasovania boli v 130-člennom Kongrese zamietnuté oba tieto návrhy, a to v pomere hlasov 75:48, zatiaľ čo jeden poslanec sa hlasovania zdržal.



Peruánski kongresmani už v decembri rozhodli o tom, že parlamentné voľby sa budú namiesto riadneho termínu v roku 2026 konať už v apríli 2024. Demonštranti však požadujú, aby sa voľby uskutočnili už tento rok.



Návrh, o ktorom sa rozhodovalo vo štvrtok, počítal s rozpustením súčasného Kongresu a vypísaním predčasných volieb na júl 2023.



Peru sa zmieta v politickej kríze a takmer každodenných protestoch od 7. decembra minulého roka, keď zatkli vtedajšieho ľavicového prezidenta Pedra Castilla, ktorý sa pokúsil rozpustiť Kongres a vládnuť dekrétmi.



Castillovi prívrženci žiadajú odstúpenie novej prezidentky Diny Boulartovej a okamžité voľby, postavili na diaľniciach zátarasy, čo spôsobilo nedostatok potravín, pohonných hmôt a ďalších základných potrieb. Za sedem týždňov nepokojov prišlo o život už najmenej 48 ľudí vrátane policajtov a ďalšie stovky utrpeli zranenia.



Vláda sa pokúša obnoviť poriadok aj prostredníctvom vyhlásenia výnimočného stavu a nasadením armády.