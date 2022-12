Kongres v USA schválil návrh zákona o povinných auditoch prezidentov

Washington 22. decembra (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu vo štvrtok prijala návrh zákona, ktorý bude vyžadovať audit daní z príjmov každého amerického prezidenta. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Predseda príslušného výboru demokrat Richard Neal uviedol, že tieto opatrenia poskytnú Američanom záruku, že daňové zákony budú platné rovnako pre všetkých bez ohľadu na funkciu.



Snemovňa návrh demokratov schválil pomerom hlasov 222 k 201. Republikánska strana však voči nemu vzniesla námietky a šanca na schválenie návrhu v Senáte je len malá, píše AP.



Kevin Brady, jeden z republikánov vo výbore, povedal, že tento krok naruší súkromie daňových poplatníkov.



Výbor Snemovne reprezentantov, ktorý má na starosti aj daňové záležitosti, v utorok oznámil, že federálny daňový úrad (IRS) u bývalého prezidenta Donalda Trumpa počas prvých dvoch rokov vo funkcii nerobil audit, hoci podľa pravidiel "sa na daňové priznania prezidenta a viceprezidenta vzťahuje povinná kontrola", píše na svojej webovej stránke denník The New York Times (NYT).



Každoročne takúto kontrolu robil u Baracka Obamu i u súčasného prezidenta Joea Bidena. U Trumpa IRS urobil kontrolu až v roku 2019 po tom, ako ho na to oficiálne vyzvali demokrati, dodáva NYT.



Výbor Kongresu pre daňové záležitosti v utorok uviedol, že Donald Trump počas roku 2020, ktorý bol jeho posledný v prezidentskom úrade USA nahlásil straty zo svojich obchodných aktivít a preto neplatil dane z príjmov. Vyplýva to z exprezidentových daňových priznaní, ktoré sa výboru podarilo získať po dlhotrvajúcom úsilí.