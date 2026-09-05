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Sobota 5. september 2026
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Kongres Zväzu Poliakov v Bielorusku z bezpečnostných dôvodov odložili

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Na snímke Alexandr Lukašenko. Foto: TASR/AP

Medzi účastníkmi bol aj známy novinár a aktivista za práva menšín Andrzej Poczobut, ktorého prepustili bieloruské úrady z väzenia začiatkom tohto roka.

Autor TASR
Minsk 5. septembra (TASR) - Kongres Zväzu Poliakov v Bielorusku (ZPB) sa z bezpečnostných dôvodov preložil zo septembra 2026 na marec 2027, oznámila v sobotu predsedníčka organizácie Andželika Borysová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.

Borysová počas zasadnutia Najvyššej rady ZPB v meste Bielostok uviedla, že toto rozhodnutie sa prijalo pre obavy o bezpečnosť členov organizácie. „Situáciu budeme pozorne sledovať,“ povedala Borysová novinárom počas schôdzky. „Ak nebude možné usporiadať zjazd v Bielorusku z dôvodu ohrozenia našich ľudí... zvážime iné možnosti,“ zdôraznila.

Na sobotňajšom zasadnutí v Bielostoku sa zišlo vyše 50 členov diaspóry vrátane vedúcich predstaviteľov regionálnych pobočiek a riaditeľov škôl s výučbou v poľskom jazyku, ktoré sú v Bielorusku.

Medzi účastníkmi bol aj známy novinár a aktivista za práva menšín Andrzej Poczobut, ktorého prepustili bieloruské úrady z väzenia začiatkom tohto roka. Žurnalista už skôr povedal, že sa plánuje vrátiť do bieloruskej Hrodny v polovici septembra s cieľom zúčastniť sa na plánovanom zjazde.

Režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka odmieta uznať ZPB už viac ako dve desaťročia. Borysová uviedla, že najvyššia rada ju poverila prijatím opatrení s cieľom získať oficiálne uznanie postavenia organizácie v Bielorusku.
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