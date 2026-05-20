Kongresman, ktorý oponoval Trumpovi, prehral primárky v Kentucky
Víťazstvo protrumpovského favorita proti kandidátovi, ktorým prezident opovrhuje, je len ďalším v rastúcom zozname Trumpových úspechov.
Autor TASR
Washington 20. mája (TASR) - Voliči v americkom štáte Kentucky v utorok v republikánskych primárkach vyradili kongresmana Thomasa Massieho, ktorý je jedným z mála konzervatívnych politikov otvorene kritizujúcich prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR. Massie priznal svoju volebnú prehru približne tri hodiny po zatvorení volebných miestností.
Obyvatelia štátu Kentucky v stredovýchodnej časti USA si vo voľbách vyberali republikánskych a demokratických kandidátov do novembrových doplňujúcich volieb, ktoré rozhodnú o kontrole nad Kongresom a do veľkej miery aj o druhej polovici Trumpovho funkčného obdobia.
V republikánskych primárkach pre 4. kongresový obvod štátu Kentucky 55-ročného konzervatívneho poslanca Snemovne reprezentantov Thomasa Massieho porazil farmár a bývalý príslušník elitných jednotiek Navy SEAL Ed Gallrein.
Massie v primárkach prehral po mesiacoch Trumpových útokov, napriek vynaloženiu viac než 32 miliónov dolárov na volebnú kampaň a po nezvyčajnom vystúpení ministra obrany USA Petea Hegsetha v prospech prezidentovho favorita Gallreina. AFP v tejto súvislosti pripomenula, že federálnym zamestnancom zákon zakazuje vykonávať stranícku politickú činnosť počas výkonu funkcie. Hegsethova kancelária však uviedla, že vystupoval ako súkromná osoba a na jeho výjazd neboli použité verejné financie.
Vďaka týmto faktom sa z pôvodne nenápadných primárok v Kentucky stal celoštátny test lojality voči prezidentovi, ktorý si takto upevnil kontrolu nad Republikánskou stranou, doplnila AFP.
„Je to zlý človek, zaslúžil si prehrať,“ vyhlásil Trump po oznámení výsledkov. Už pred voľbami o Massiem povedal, že je „katastrofálny kongresman.“ Vyhlásil tiež, že si nemyslí, že by bol „republikán, myslím si, že je v skutočnosti demokrat.“
Po oznámení výsledkov primárok v Kentucky riaditeľ komunikácie Bieleho domu Steven Cheung sumarizoval. „Nikdy nepochybujte o prezidentovi Trumpovi a jeho politickej moci. Sami uvidíte, čo sa stane, keď robíte hlúposti,“ povedal.
Massie je kongresmanom z krajnej pravice politického spektra. Počas Trumpovho druhého funkčného obdobia postupoval v súlade s prezidentovou agendou v približne 90 percentách hlasovaní. Volebný súboj v Kentucky prezentoval ako test nezávislosti v rámci Republikánskej strany. „Nekandidujem proti prezidentovi Trumpovi. Väčšina ľudí, ktorí ma volia, podporuje prezidenta Trumpa rovnako ako ja,“ povedal Massie televízii Fox News. Prihlásil sa k podpore organizácií bojujúcich proti potratom a k právu na držbu zbraní.
Massie bol však aj spoluautorom zákona, ktorý minulý rok prinútil Trumpovu administratívu zverejniť dokumenty súvisiace s prípadom finančníka a usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Nedávno zase Massie navrhol rezolúciu požadujúcu ukončenie vojny proti Iránu.
Víťazstvo protrumpovského favorita proti kandidátovi, ktorým prezident opovrhuje, je len ďalším v rastúcom zozname Trumpových úspechov. V štáte Georgia v utorok vo voľbách neuspel Brad Raffensperger - ďalší republikán, ktorý sa dostal do sporu so šéfom Bieleho domu, keď odmietol jeho tvrdenie, že v roku 2020 v prezidentských voľbách v Georgii zvíťazil nad demokratickým protikandidátom Joeom Bidenom.
V Indiane, konzervatívnom štáte na americkom Stredozápade, sa Trumpovi začiatkom mája podarilo politicky vyradiť viacerých republikánskych zákonodarcov, ktorí odmietli podporiť jeho požiadavky na prerozdelenie volebných obvodov.
V Louisiane, ďalšom konzervatívnom štáte na juhu USA, sa senátor Bill Cassidy na vlastnej koži presvedčil, že konanie voči prezidentovi môže zvoleného politika prenasledovať celé roky. Po tom, ako Cassidy v roku 2021 hlasoval za impeachment Trumpa za jeho úlohu pri útoku na Kapitol, odolával tento rok tvrdej kampani podporovanej Bielym domom. V dôsledku toho sa Cassidy v sobotu 16. mája nekvalifikoval do druhého kola primárok, čo je pre úradujúceho senátora bezprecedentná porážka, uviedla AFP.
