Kongresman McCaul potvrdil podporu Washingtonu pre Tchaj-pej

Tchaj-pej 27. mája (TASR) - Zastrašujúce manévre čínskej armády v Taiwanskom prielive krátko po inaugurácii nového taiwanského prezidenta ukázali, že Čína nemá záujem získať Taiwan mierovou cestou. Uviedol to v pondelok predseda výboru americkej Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci Michael McCaul počas návštevy taiwanskej metropoly Tchaj-pej, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Republikánsky kongresman McCaul počas schôdzky s taiwanským prezidentom Laj Čching-teom povedal, že spolu so svojimi kolegami v Kongrese USA "pevne podporujú tento nádherný ostrov". Washington "je a vždy bude spoľahlivým partnerom a žiadny nátlak ani zastrašovanie nezastavia rutinné návštevy (delegácii) Kongresu na Taiwane", dodal.



Peking vo štvrtok spustil vojenské cvičenia v Taiwanskom prielive tri dni po inaugurácii nového taiwanského prezidenta Laj Čching-tea. Peking ho označuje za nebezpečného separatistu. Laj rovnako ako jeho predchodkyňa Cchaj Jing-wen odmieta nároky Číny na zvrchovanosť nad Taiwanom a tvrdí, že o budúcnosti ostrova môžu rozhodnúť len jeho obyvatelia.



"Všetky demokracie sa musia spoločne postaviť proti agresii a tyranii... Či už ide o (prezidenta Vladimira) Putina v Rusku, ajatolláha v Iráne alebo (prezidenta) Si Ťin-pchinga v Číne, nesväté spojenectvo narúša mier na celom svete," uviedol McCaul. Podľa jeho slov sme "svedkami takého očividného násilia a otvorenej agresie neboli od druhej svetovej vojny".



Predseda výboru americkej Snemovne reprezentantov pre zahraničné veci pricestoval do Tchaj-peja v nedeľu s delegáciou republikánskych a demokratických kongresmanov. "Nie sme tu ako republikáni alebo demokrati, ale ako Američania," povedal.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.



USA, tak ako väčšina krajín, nemá oficiálne diplomatické vzťahy s Taiwanom. Poskytuje mu však ekonomickú a politickú podporu a zbrane, čo vyvoláva napätie vo vzťahoch s Pekingom.