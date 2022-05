Kongresman: Návšteva Bidena na Ukrajine je len otázkou času

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) si podáva ruku s predsedníčkou americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou počas ich stretnutia v Kyjeve 30. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Washington/Kyjev 2. mája (TASR) – Americký kongresman Adam Schiff sa domnieva, že je, kým Ukrajinu navštívi prezident USA Joe Biden. Schiff, ktorý sa s kolegami cez víkend v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, to uviedol v nedeľu pre televíziu CNN.Predseda výboru Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby poskytol stanici detaily o približne trojhodinových rozhovoroch, ktoré so Zelenským v sobotu večer viedla delegácia amerického Kongresu. Na jej čele stála predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, najvyššie postavená predstaviteľka USA, ktorá navštívila Ukrajinu od začiatku ruskej invázie.Podľa Schiffa sa stretnutie so Zelenským zameriavalo na priority ďalšej pomoci Ukrajine vrátane dodávok vojenskej techniky či poskytovania spravodajských informácií. Hovorili aj o humanitárnej kríze, utečencoch či vojnových zločinoch. Kongresmani následne o rokovaní telefonicky informovali prezidenta Bidena.Schiff dodal, že členovia delegácie chceli Zelenskému vyjadriť podporu, pretože, ako povedal pre CNN:Zelenskyj v nedeľu večer označil víkendové stretnutie s Pelosiovou za silný signál podpory v ťažkých časoch. V televíznom vyjadrení podľa agentúry AP povedal, že rokovania sa týkali okrem iného dodávok obranného materiálu Ukrajine, finančnej podpory či sankcií voči Rusku.Ukrajinci súzdôraznil ukrajinský líder.