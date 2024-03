Kongresman Phillips sa stiahol z boja o nomináciu Demokratickej strany

Minneapolis 6. marca (TASR) - Minnesotský kongresman Dean Phillips ukončil v stredu boj o nomináciu Demokratickej strany do novembrových prezidentských volieb v USA, v ktorom ho dosiaľ bez problémov porážal úradujúci americký prezident Joe Biden. Ohlásil to v rozhovore pre súkromnú rozhlasovú stanicu WCCO v Minneapolise, v ktorom zároveň deklaroval podporu Bidenovi.



Phillips, 55-ročný multimilionár, patriaci k najbohatším členom Kongresu, založil svoju kandidatúru na výzvach na potrebu novej generácie vedenia Demokratickej strany. Voličom však nebol príliš známy a napokon u nich nenašiel dostatočnú odozvu, píše AP.



Jeho neúspech je podľa tejto americkej agentúry len ďalším dôkazom, že voliči demokratov stoja za 81-ročným Bidenom, aj napriek tomu, že mnohí o ňom majú pochybnosti týkajúce sa jeho veku, ako aj vyhliadok na jeho znovuzvolenie do funkcie prezidenta, o ktorú tak zrejme zabojuje so 77-ročným exprezidentom Donaldom Trumpom uchádzajúcim sa o republikánsku nomináciu.



Pochybnosti o jeho veku vyslovil aj samotný Phillips, ktorý tvrdil, že Biden je na druhé funkčné obdobie v úrade prezidenta už pristarý. V stredu mu však vyjadril jasnú podporu.



"Máme ich (na výber) len dvoch... A hoci si naozaj myslím, že (úradujúci) prezident je už v takej fáze života, že sú jeho schopnosti oslabené, stále je to kompetentný, slušný a čestný človek. A alternatíva, teda Donald Trump, je veľmi nebezpečný, nebezpečný človek," povedal Phillips rozhlasovej stanici WCCO.



Biden sa dlhodobo stavia do pozície jediného kandidáta demokratov, ktorý by po svojom úspechu v roku 2020 opäť dokázal poraziť Trumpa. Jeho súperkou o nomináciu demokratov je ešte autorka spirituálnej literatúry Marianne Williamsonová, ktorá svoju kampaň síce začiatkom februára pozastavila, no koncom februára ju opäť obnovila. Rovnako ako Phillips však v súboji o demokratickú prezidentskú nomináciu dosiaľ nezískala nijakých delegátov.