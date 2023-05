Kongresmana Georgea Santosa zatkli a obžalovali z podvodu a klamstva

New York 10. mája (TASR) - Republikánskeho kongresmana Georgea Santosa v stredu zatkli a obvinili z podvodu, nezákonného obohacovania sa a klamstva na pôde Kongresu. Prokuratúra v newyorskom obvode Long Island voči 34-ročnému kongresmanovi vzniesla obvinenia v 13 bodoch. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Santos bol vlani v novembri zvolený do snemovne za jeden z newyorských obvodov. Prokurátor Breon Peace uviedol, že Santos sa opakovanie spoliehal na nečestné konanie a podvádzal s cieľom dostať sa do Kongresu a obohatiť sa.



Kongresman je obžalovaný z klamania sponzorov počas volebnej kampane, keď peniaze prevádzal na svoj vlastný osobný účet. Tiež sa mal dopustiť nepravdivých vyjadrení na pôde snemovne o svojich aktívach a príjme, a pred zvolením poberal podporu v nezamestnanosti, na ktorú nemal nárok. V prípade uznania viny mu hrozí trest až 20 rokov odňatia slobody.



Santosa od marca vyšetrujú federálne úrady aj samotný štát New York. Pravdepodobne tiež falšoval svoj predvolebný životopis. Santos časť svojich klamstiev už priznal.



Členovia Demokratickej strany, aj niektorí republikáni žiadali Santosovo odstúpenie. Napriek tomu v polovici apríla oznámil, že chce v novembrových voľbách opäť kandidovať do Kongresu.



Predseda Snemovne reprezentantov Kongresu Spojených štátov Kevin McCarthy pre stanicu CNN povedal, že sa chce oboznámiť s obžalobou ešte predtým, ako bude premýšľať o možnom vylúčení Santosa zo snemovne.