Kongresmani chcú, aby vláda odobrila dodanie tankov Abrams na Ukrajinu

Washington 23. januára (TASR) - Republikánsky poslanec v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu Michael McCaul v nedeľu vyzval vládu, aby Ukrajine poskytla tanky Abrams. Dodanie amerických tankov na Ukrajinu podporil aj senátor za štát Delaware Chris Coons z Demokratickej strany. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



McCaul, nový predseda zahraničného výboru v snemovni, v relácii americkej televízie ABC povedal, že "iba jeden" tank Abrams by stačil na to, aby povzbudil spojencov, najmä Nemecko, k poskytnutiu svojich tankov ukrajinskej armáde. Dokonca by podľa neho iba stačilo povedať, že Washington tanky Abrams Kyjevu dodá.



"Ak to bude vyžadovať, aby sme poslali nejaké tanky Abrams, aby sme dostali tanky Leopard z Nemecka, Poľska a od iných spojencov (na Ukrajinu), podporil by som to," povedal.



Ukrajinskí predstavitelia už niekoľko mesiacov žiadajú od spojencov moderné tanky na boj proti ruským inváznym jednotkám. Britská vláda nedávno oznámila, že Kyjevu poskytne 14 tankov Challenger 2. Poľsko a Fínsko viackrát naznačili, že sú ochotné poslať Ukrajine nemecké tanky Leopard 2, ich dodanie však musí schváliť Nemecko.



Berlín preto v súčasnosti čelí čoraz väčšiemu tlaku, aby dodanie tankov odobril a Ukrajine ich aj sám poskytol. Nemecká vláda to údajne mieni urobiť len v prípade, ak USA pošlú Kyjevu svoje tanky Abrams, píše Reuters. Washington dodanie tankov Abrams na Ukrajinu zatiaľ neodobril s tvrdením, že ich údržba je veľmi komplikovaná.



McCaul dodal, že rešpektuje argumenty predstaviteľov americkej armády o drahej a náročnej údržbe tankov Abrams, no je podľa neho potrebné pokračovať v úzkej spolupráci so spojencami a posunúť sa v tejto veci vpred.