Kongresmani sa dohodli na rozpočte rezortu obrany, Trump hrozí vetom

Washington 4. decembra (TASR) - Americkí zákonodarcovia vo štvrtok ohlásili konečnú verziu návrhu rozpočtového zákona ministerstva obrany, ktorý by zamedzil sťahovaniu amerických vojakov z Nemecka plánovanému prezidentom USA Donaldom Trumpom. Ten chce zákon vetovať, uviedla agentúra DPA.



Na základe návrhu zákona, ktorý musí schváliť Kongres, by k stiahnutiu časti z približne 34.500 amerických vojakov z Nemecka mohlo dôjsť až 120 dní po tom, čo ministerstvo obrany predloží Kongresu analýzu vplyvov tohto kroku. Zákon by zároveň skomplikoval Trumpove plány na odsun vojenských jednotiek z Afganistanu a Južnej Kórey.



Skupina republikánskych a demokratických zákonodarcov finálnu verziu zákona ohlásila napriek tomu, že Trump hrozí jej vetovaním. Šéf Bieleho domu začiatkom týždňa vyhlásil, že rozpočtový zákon bude vetovať, pokiaľ zákonodarcovia nezrušia ochranu internetových gigantov ako Facebook či Google v podobe paragrafu 230 federálneho zákona o telekomunikáciách, na základe ktorého tieto spoločnosti nenesú právnu zodpovednosť za obsah zverejňovaný svojimi užívateľmi.



V júli tohto roka USA vyhlásili, že z Nemecka plánujú stiahnuť približne 12.000 vojakov, pričom niektorých prevelia do iných členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO).



V návrhu zákona sa okrem iného spomínajú aj sankcie voči Turecku, ktoré od Ruska získalo systém protivzdušnej raketovej obrany S-400. Uvalenie sankcií na "každú osobu, ktorá sa vedome podieľala na zaobstaraní" tohto systému, by mali Turecko postihnúť 30 dní po schválení zmieneného zákona. Prezident USA môže podľa legislatívy sankcie stiahnuť rok po ich zavedení.