Kongresmani USA sa na Taiwane stretli s víťazom prezidentských volieb

Tchaj-pej 25. januára (TASR) - Dvaja americkí kongresmani sa vo štvrtok stretli s víťazom taiwanských prezidentských volieb Laj Čching-tem, aby potvrdili podporu Washingtonu pre Tchaj-pej. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Demokratický kongresman Ami Bera (Kalifornia) a jeho republikánsky kolega Mario Díaz-Balart (Florida), spolupredsedovia výboru amerického Kongresu pre záležitosti Taiwanu, pricestovali do Tchaj-peja v stredu. Ich návšteva na samosprávnom ostrove, ktorý komunistická Čína považuje za svoju súčasť, pobudnú do piatka.



"Medzi hlavné posolstvá, ktoré dnes prinášame... patrí, že podpora Spojených štátov pre Taiwan je pevná, skutočná a stopercentne obojstranná," povedal Díaz-Balart počas stretnutia s víťazom prezidentských volieb.



Laj, ktorý je v súčasnosti viceprezident Taiwanu, poďakoval kongresmanom za podporu vyjadrenú "konkrétnymi činmi". "Vaša návšteva v tejto dôležitej chvíli plne dokazuje pevnú podporu USA pre Taiwan," uviedol. Vyjadril presvedčenie, že americký Kongres bude naďalej podporovať Tchaj-pej pri posilňovaní taiwanskej obrany, aby tak "mohli spoločne chrániť regionálny mier, stabilitu a prosperitu".



Laj ako kandidát Demokratickej pokrokovej strany (DPP) zvíťazil v ostro sledovaných prezidentských voľbách 13. januára. Peking ho pred voľbami označil za nebezpečného separatistu. Dva dni po voľbách pricestovala na Taiwan neoficiálna delegácia americkej vlády, aby zablahoželala víťazovi volieb.



Krátko po voľbách však Taiwan prišiel o jedného zo svojich spojencov. Vláda tichomorského štátu Nauru oznámila prerušenie diplomatických stykov, ktoré nadviazala s Pekingom. Nezávislosť Taiwanu a s tým súvisiace oficiálne diplomatické vzťahy má Tchaj-pej už iba s 12 štátmi.



Americkí kongresmani sa stretli aj so súčasnou taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. "Vidíme, čo prichádza... z Pekingu, a ich úroveň agresie v (Taiwanskom) prielive aj v celom regióne... Ako demokratické krajiny, ako ľudia, ktorí veria v slobodu, sme povinní riešiť túto agresiu," uviedol po schôdzke Díaz-Balart. Podľa jeho slov ide o "náročné obdobie".



Peking reagoval na výsledok prezidentských volieb na Taiwane vyhlásením, že opätovné zjednotenie Číny a Taiwanu je "neodvratné". Na dosiahnutie tohto cieľa v minulosti čínska komunistická vláda nevylúčila ani použitie sily.



Najdôležitejším partnerom Taiwanu sú Spojené štáty, ktoré však tak ako väčšina krajín nemajú s ostrovom oficiálne diplomatické vzťahy. Poskytujú mu však ekonomickú a politickú podporu i zbrane.