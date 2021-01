Kongresmanka má po vzbure v Kapitole ochorenie COVID-19

Washington 11. januára (TASR) - Demokratická členka americkej Snemovne reprezentantov Bonnie Watsonová Colemanová za štát New Jersey v pondelok oznámila, že mala pozitívny test na ochorenie COVID-19. A je presvedčená, že koronavírusu bola vystavená počas ochrannej izolácie v sídle Kongresu, keď naň v stredu 6. januára útočili podporovatelia prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Politička patrila k desiatkam zákonodarcov, ktorých urýchlene odviedli do bezpečného úkrytu, keď vzbúrenci vtrhli do Kapitolu, budovy amerického Kongresu. V tlačovom vyhlásení jej kancelárie v pondelok je poznámka, že "množstvo členov snemovne v danom priestore nedodržiavalo nariadenie nosiť rúško".



Watsonová Colemanová je v súčasnosti izolovaná doma a čaká na výsledky ďalšieho testu. Kongresmanka dodala: "Mám mierne, prechladnutiu podobné príznaky. Udržiavam si dobrú náladu a budem pokračovať v práci v záujme svojich voličov."



Kongresmanka predtým dostala prvú dávku vakcíny proti COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech, ktorá bola k dispozícii členom Kongresu.