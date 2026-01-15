< sekcia Zahraničie
Kongresmanka predložila návrh na impeachment ministerky Noemovej
Demokrati sa snažia spustiť proces ústavnej žaloby najmä pre minulotýždňový smrteľný incident v meste Minneapolis.
Autor TASR
Washington 15. januára (TASR) - Demokratická členka Snemovne reprezentantov Kongresu USA Robin Kellyová v stredu predložila návrh na ústavnú žalobu (impeachment) voči ministerke pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemovej. Viac ako 70 demokratov v Snemovni ju chce zbaviť funkcie pre postup Imigračného a colného úradu (ICE), ktorý spadá pod jej ministerstvo. TASR o tom informuje podľa agentúry AP a denníka Guardian.
Demokrati sa snažia spustiť proces ústavnej žaloby najmä pre minulotýždňový smrteľný incident v meste Minneapolis, kde agent ICE zastrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú.
Noemová postup agenta obhajuje a tvrdí, že konal v sebaobrane, keďže Goodová sa ho snažila zraziť svojim autom. Tvrdenie ministerky však spochybňujú miestne orgány a zábery z miesta činu zachytávajú, že Goodová sa svojim vozidlom snažila od agenta odbočiť.
„Ministerka Noemová rozosieva teror v Chicagu, Los Angeles, New Orleans, Charlotte, Durhame a ďalších komunitách od juhu na sever a západu na východ,“ vyhlásila Kellyová, podľa ktorej sa Noemová musí za svoje činy zodpovedať. Upozornila, že pri zásahoch ICE ľudia umierajú a trpia. „Ak nič neurobíme, nič sa nezmení,“ uviedla.
Kellyovej návrh na obžalobu má podporu 70 demokratických kongresmanov, avšak podľa AP je šanca na jej úspech v republikánmi kontrolovanom Kongrese mizivá. Jej návrh zatiaľ nepodporilo ani vedenie demokratov v dolnej komore.
Podanie ústavnej žaloby musí schváliť Snemovňa reprezentantov jednoduchou väčšinou. Následne je postúpená do Senátu, ktorý obžalovaného súdi a dvojtretinovou väčšinou môže obžalovaného odvolať z federálnej funkcie.
Demokrati sa snažia spustiť proces ústavnej žaloby najmä pre minulotýždňový smrteľný incident v meste Minneapolis, kde agent ICE zastrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú.
Noemová postup agenta obhajuje a tvrdí, že konal v sebaobrane, keďže Goodová sa ho snažila zraziť svojim autom. Tvrdenie ministerky však spochybňujú miestne orgány a zábery z miesta činu zachytávajú, že Goodová sa svojim vozidlom snažila od agenta odbočiť.
„Ministerka Noemová rozosieva teror v Chicagu, Los Angeles, New Orleans, Charlotte, Durhame a ďalších komunitách od juhu na sever a západu na východ,“ vyhlásila Kellyová, podľa ktorej sa Noemová musí za svoje činy zodpovedať. Upozornila, že pri zásahoch ICE ľudia umierajú a trpia. „Ak nič neurobíme, nič sa nezmení,“ uviedla.
Kellyovej návrh na obžalobu má podporu 70 demokratických kongresmanov, avšak podľa AP je šanca na jej úspech v republikánmi kontrolovanom Kongrese mizivá. Jej návrh zatiaľ nepodporilo ani vedenie demokratov v dolnej komore.
Podanie ústavnej žaloby musí schváliť Snemovňa reprezentantov jednoduchou väčšinou. Následne je postúpená do Senátu, ktorý obžalovaného súdi a dvojtretinovou väčšinou môže obžalovaného odvolať z federálnej funkcie.