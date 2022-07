Kongresmanka: Rusi na Ukrajine stratili najmenej 75.000 vojakov

Washington/Moskva/Kyjev 28. júla (TASR) - Vo vojne na Ukrajine zahynulo alebo bolo zranených viac než 75.000 ruských vojakov. Pre televíziu CNN to vo štvrtok vyhlásila členka brannobezpečnostného výboru Snemovne reprezentantov Elissa Slotkinová, ktorá sa predtým zúčastnila na neverejnom zasadnutí amerických politických predstaviteľov na túto tému, informuje TASR.



"Dozvedeli sme sa, že viac než 75.000 Rusov bolo buď zabitých, alebo zranených. To je strašne veľa. Neuveriteľne veľa investovali do svojich pozemných síl, avšak viaž než 80 percent ich pozemných síl uviazlo (na Ukrajine) a sú unavení," povedala kongresmanka.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto počty vo štvrtok spochybnil. "Nie je to vyhlásenie americkej administratívy... Je to novinový článok. V dnešnej dobe sa ani tie najrenomovanejšie noviny neštítia šíriť takéto falošné správy," uviedol na margo denníka The New York Times, ktorý toto číslo tiež uvádzal. Oficiálny počet ruských obetí na Ukrajine už štyri mesiace stojí na čísle 1351.



Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) nedávno odhadla, že na Ukrajine zahynulo 15.000 ruských vojakov, pripomenul britský denník The Guardian.



Straty na ukrajinskej strane sú taktiež nejasné. Ukrajinský prezidentský poradca Olexij Arestovyč v júni podľa agentúry DPA povedal, že nepresiahli 10.000.



CNN uvádza, že je ťažké nezávisle určiť straty na jednej či druhej strane, keďže obe krajiny sa v rámci vojnovej propagandy snažia svoje úspechy na fronte zveličovať a neúspechy zakrývať.