Kongresmanka Stefaniková ukončila kampaň na guvernérku štátu New York
Autor TASR
Albany 20. decembra (TASR) - Republikánska kongresmanka Elise Stefaniková v piatok oznámila, že zastavuje svoju kampaň na post guvernérky štátu New York a nebude sa uchádzať ani o znovuzvolenie do Kongresu. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Stefaniková tak náhle odstúpila z republikánskych primárok, ktoré mali byť podľa očakávaní náročné, a ukončila tak svoje kedysi sľubné pôsobenie v Snemovni reprezentantov.
Republikánska spojenkyňa prezidenta Donalda Trumpa vo svojom vyhlásení uviedla, že si bola istá svojimi šancami v primárkach proti Bruceovi Blakemanovi, republikánskemu okresnému úradníkovi z predmestia New Yorku. Dodala však, že „zotrvanie v súťaži nie je efektívnym využitím nášho času“ a že namiesto toho chce tráviť viac času so svojím malým synom a rodinou.
„Veľa som o tom premýšľala a viem, že ako matka budem cítiť hlbokú ľútosť, ak sa nebudem viac sústrediť na bezpečnosť, rast a šťastie môjho malého syna – najmä v jeho útlom veku,“ povedala.
Stefanikovú čakali ťažké republikánske primárky proti Blakemanovi, keďže obaja politici sa považovali za spojencov prezidenta Donalda Trumpa a snažili sa získať jeho podporu. Prezident sa však zjavne chcel vyhnúť výberu strany v súboji a nedávno novinárom povedal: „On je skvelý, aj ona je skvelá. Obaja sú skvelí ľudia“.
V piatok Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social nazval Stefanikovú „fantastickou osobou a kongresmankou“. „Elise má obrovský talent bez ohľadu na to, čo robí. Dosiahne VEĽKÝ úspech a ja som po celú dobu s ňou!,“ napísal Trump.
Stefaniková, ktorá zastupuje konzervatívny volebný obvod v severnej časti štátu New York, je intenzívnou kritičkou súčasnej demokratickej guvernérky Kathy Hochulovej, ktorá sa tiež uchádza o znovuzvolenie, no v primárkach čelí výzve od svojho vlastného viceguvernéra Antonia Delgada.
Stefaniková je najmladšou ženou, aká bola kedy zvolená do Kongresu, keď v roku 2014 vyhrala svoju prvú kampaň vo veku iba 30 rokov a reprezentovala novú generáciu republikánov, ktorí si razia cestu do Washingtonu. V Snemovni reprezentantov to dotiahla na vedúcu pozíciu vo svojej strane, keď sa v roku 2021 stala predsedníčkou Republikánskej konferencie Snemovne reprezentantov.
Po príchode do Washingtonu bola Stefaniková najprv vnímaná ako umiernená, no stala sa oveľa konzervatívnejšou, keď Trump začal v strane dominovať. Hoci kedysi odmietala čo i len vysloviť Trumpovo meno, stala sa jednou z jeho hlavných obhajkýň počas prvého pokusu o jeho impeachment. Hlasovala proti potvrdeniu výsledkov volieb v roku 2020, a to aj po tom, čo 6. januára násilný dav vtrhol do Kapitolu.
Minulý rok bola Stefaniková navrhnutá na post veľvyslankyne prezidenta pri OSN, no jej nominácia bola neskôr stiahnutá pre obavy z tesného rozdielu jej strany v Snemovni reprezentantov. Následne sa začala zameriavať na kandidatúru na post guvernérky.
Stefanikovej rozhodnutie prišlo po konflikte s republikánskym predsedom Snemovne reprezentantov Mikeom Johnsonom, ktorého obvinila z klamstva a potom ho v rozhovoroch pre viaceré médiá kritizovala. V jednom z rozhovorov pre The Wall Street Journal nazvala Johnsona „politickým nováčikom“ a povedala, že ak by sa hlasovanie konalo dnes, nebol by znovuzvolený za predsedu Snemovne.
Predseda Republikánskej strany v štáte New York Ed Cox uviedol, že strana rešpektuje rozhodnutie Stefanikovej a poďakoval jej za jej doterajšie úsilie.
